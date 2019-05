Mihal a Petrík navrhujú materskú dávku pre otcov aj na deti v jasliach

Ministerstvo tvrdí, že sa možnosťami úpravy nároku na materské dávky pre otcov zaoberá.

28. máj 2019

BRATISLAVA. Nezaradení poslanci Jozef Mihál a Simona Petrík navrhujú od začiatku budúceho roka spresniť podmienky nároku na materské dávky pre otcov.

Podľa návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý predložili do parlamentu, by otcovia spĺňali podmienku riadnej starostlivosti o dieťa aj vtedy, ak so starostlivosťou o dieťa otcovi pomáha iná plnoletá fyzická osoba alebo dieťa navštevuje jasle.

Dávky aj za deti v jasliach

"Navrhujeme použiť rovnakú formuláciu ako je uvedená v zákone o rodičovskom príspevku. Ak sú uvedené podmienky akceptovateľné v prípade splnenia nároku na poskytnutie rodičovského príspevku, neexistuje legitímny dôvod, aby neboli akceptované v prípade nároku na materské," uviedli opoziční poslanci.

Otcovia detí do troch rokov by tak mohli dostávať materskú dávku zo Sociálnej poisťovne aj popri pracovnej činnosti. Možnosťami legislatívnej úpravy nároku na materské dávky pre otcov sa v súčasnosti zaoberá aj rezort práce a sociálnych vecí.



Novelou zákona dvojica opozičných poslancov reaguje na to, že Sociálna poisťovňa v ostatnom období vo viacerých prípadoch nepriznala materské otcom, ktorí po dohode s matkou prevzali staroslivosť o dieťa.

Sociálna poisťovňa podľa nich v týchto prípadoch argumentuje tým, že otec nemôže zabezpečovať riadnu starostlivosť o dieťa, ak má súčasne akýkoľvek iný druh príjmu.

Upozorňujú na to, že definícia riadnej starostlivosti o dieťa v tejto súvislosti v súčasnom znení zákona o sociálnom poistení absentuje.

"Preto možno považovať výklad Sociálnej poisťovne v danom prípade, a tým pádom aj jej súvisiacu rozhodovaciu činnosť, za svojvoľnú," tvrdia Mihál a Petrík.

Ministerstvo skúma možnosti

Ministerstvo práce a sociálnych vecí sa možnosťami legislatívnej úpravy nároku na materské dávky pre otcov zaoberá.

"Najdôležitejší a preto smerodajný v otázke nevyhnutnosti zákonnej úpravy bude judikát na základe rozhodnutia súdu v konkrétnych podaniach," uviedol v polovici mája pre agentúru SITA hovorca ministerstva práce a sociálnych vecí Michal Stuška.

Analýzy akejkoľvek legislatívnej zmeny však podľa neho ukazujú, že by nepredstavovali iba „spresnenie“ legislatívneho textu, ale zároveň by mali negatívny dopad na možnosti čerpania materského zo strany rôznych skupín dotknutých poistencov, nie len menšej časti otcov.



"Cieľom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prirodzene je v prípade potreby vyplývajúcej z praxe a rozhodnutia súdu v záujme jednotného výkladu špecifikovať legislatívu, nepovažujeme však za správne, aby sa pre jednoznačnejší výklad menšej skupiny otcov obmedzili do budúcnosti nároky na materské pre zvyšné desať tisíce poistencov, mamičiek aj otcov," upozornil Stuška.

Práve preto je podľa neho potrebné zvažovať všetky možnosti riešenia, aj ich prípadné dôsledky.

Ako zdôraznil, dôležitou je aj jednotnosť výkladu všetkých pracovísk Sociálnej poisťovne a ich aktívna komunikácia, aby rozhodnutia boli pre špecifické prípady žiadajúcich otcov predvídateľné.



"Nespokojní neúspešní žiadatelia o materské majú vždy právo na odvolanie, ktoré podľa našich informácií viacerí aj využili. Na ústredí Sociálnej poisťovne (2. stupeň pre odvolania) objektívne prehodnotia všetky skutočnosti uvedené žiadateľmi," povedal Stuška.

Dávku žiadali tisíce otcov

Nárok na materskú dávku si počas minulého roka v Sociálnej poisťovni uplatnilo takmer 13,1 tis. otcov.

"Manuálnym spracovaním bolo zistené, že tretina otcov mala súbežne uzatvorený iný pracovný pomer a matka nenastúpila do zamestnania," uvádza sa v správe o plnení akčného plánu boja proti zneužívaniu sociálneho systému a podvodom v Sociálnej poisťovni.

Predstieranie splnenia podmienok na čerpanie dávok otcom dieťaťa bolo podľa poisťovne v určitých prípadoch prešetrované v spolupráci s príslušnými inšpektorátmi práce.

"Z celkového počtu uplatnených nárokov nebolo priznaných 103 nárokov na materské, a to z dôvodu, že otec neprevzal dieťa do starostlivosti," konštatuje sa v materiáli.

Otcovia dostali v minulom roku materské dávky v celkovej sume takmer 52 mil. eur.

Dávku poberá čoraz viac otcov

Počet otcov, ktorí poberajú materské dávky, vlani výrazne stúpol. Kým v minulom roku išlo o 13 tis. otcov, v roku 2017 to bolo len takmer 6,6 tis. otcov.

V roku 2017 Sociálna poisťovňa vyplatila otcom na materskej dávke 22,4 mil. eur a za uplynulý rok takmer 52 mil. eur.

Hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder tvrdí, že poisťovňa posudzuje každú žiadosť o materskú dávku individuálne tak, aby bol dodržaný zákon o sociálnom poistení a jeho základný účel, a to starostlivosť o dieťa otcom.

"Dávka by mala otcovi kompenzovať stratu na zárobku spôsobenú tým, že si skrátil pracovný úväzok alebo zmenil charakter práce, aby sa mohol starať o dieťa," uviedol hovorca poisťovne.



Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky.

Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní.