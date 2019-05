Americký Fiat Chrysler navrhol fúziu s francúzskym Renaultom

Skupiny rokujú o rozsiahlej spolupráci.

27. máj 2019 o 8:42 (aktualizované 27. máj 2019 o 9:10) TASR, ČTK

PARÍŽ/MILÁNO. Automobilový koncern Fiat Chrysler Automobiles (FAC) predložil svojmu francúzskemu konkurentovi Renault návrh na fúziu. V pondelok o tom informovala taliansko-americká automobilka.

Potvrdila tak víkendové mediálne správy, že obe skupiny rokujú o rozsiahlej spolupráci.

Fúzia by vytvorila svetového lídra v odvetví a odstránila niektoré slabosti oboch automobiliek. Spojením by vznikol tretí najväčší výrobca automobilov na svete za spoločnosťami Toyota a Volkswagen. Zlúčený podnik by ročne vyrábal zhruba 8,7 milióna áut.

Podľa Fiatu by v novom koncerne 50 percent vlastnili akcionári FCA a 50 percent akcionári Renaultu.

Renault už dlho tvorí alianciu s japonskými automobilkami Nissan a Mitsubishi. V tejto trojici vlani predali 10,76 milióna automobilov. Ak by sa k nim pridali vozidlá od FCA, bolo by to viac ako 15 miliónov vozidiel. Tým by výrazne predbehli doterajšieho lídra trhu Volkswagen, ktorý vlani predal 10,83 milióna vozidiel.

V portfóliu FCA sú okrem iného značky Alfa Romeo, Fiat, Chrysler, Dodge, Jeep alebo Maserati. Skupina podľa svojich údajov dáva prácu 199-tisíc zamestnancom.

Tlak na konsolidáciu medzi výrobcami áut zvýšili výzvy spojené s elektrifikáciou, sprísňovaním emisných noriem a drahými technológiami vyvinutými pre zosieťovanie vozidiel a autonómne riadenie.