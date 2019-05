Dotácie na slnečné kolektory sa minuli za necelú polhodinu

V ďalších kolách sa domácnosti opäť budú môcť uchádzať o dotácie na OZE.

24. máj 2019 o 11:27 SITA

BRATISLAVA. Dotácie na kúpu a inštaláciu slnečných kolektorov si domácnosti rozdelili za necelú polhodinu.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v utorkovom deviatom kole projektu Zelená domácnostiam II vydala domácnostiam 422 poukážok na inštaláciu slnečných kolektorov v celkovej hodnote zhruba 700 tisíc eur.

„Podporu získali takmer všetci záujemcovia,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Ďalšie kolá

Domácnosti mohli poukážky na slnečné kolektory získať už po tretí raz.

„Aj vďaka navýšeniu alokácie o uvoľnené prostriedky bolo tentoraz možné pokryť záujem takmer všetkých, ktorí počas kola kompletne vyplnili žiadosť. Do septembra sú plánované ešte dve kolá určené pre kolektory, v najbližšom bude k dispozícii rovnako 700 tisíc eur,“ dodala generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.



Agentúra rozdala domácnostiam v rámci projektu Zelená domácnostiam II doteraz poukážky v hodnote 5,4 milióna eur. Vďaka ním by malo byť inštalovaných vyše tri tisíc malých obnoviteľných zdrojov energií.

Najväčší záujem mali domácnosti o slnečné kolektory, pri ktorých SIEA vydala 1 261 poukážok. Nasledujú fotovoltické panely (794), tepelné čerpadlá (516) a kotly na biomasu (462).

Na inštaláciu majú domácnosti tri mesiace

Domácnosti majú na inštaláciu zariadení tri mesiace od vydania poukážok, dovtedy musia zhotovitelia podať aj žiadosti o jej preplatenie. Po dvoch mesiacoch od otvorenia prvého kola eviduje agentúra 556 podaných žiadostí o preplatenie poukážok.

Zo všetkých poukážok, ktoré domácnosti odovzdali zhotoviteľom, bolo SIEA so žiadosťou o preplatenie doručených len 20 percent. „Žiadosti vybavujeme priebežne. Ak sú kompletné, poukážky sú preplatené už do dvoch týždňov. Posúdenie a preplatenie môže trvať dlhšie v prípade, ak bude veľa neúplných žiadostí o preplatenie doručených naraz na poslednú chvíľu,“ zdôraznil Jurikovič.



Národný projekt Zelená domácnostiam II je financovaný prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov.