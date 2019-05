Americké Boeingy 737 Max by mohli vzlietnuť koncom júna, myslia si kontrolóri

FAA varovali, že presný termín je neistý. Pri kontrole vraj nenechajú kameň na kameni.

24. máj 2019 o 9:55 TASR

MONTREAL/FORT WORTH. Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) očakáva, že Boeingy 737 Max by sa mohli v USA vrátiť do prevádzky už koncom júna.

Predstavitelia FAA to súkromne povedali členom Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), uviedla agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje oboznámené so záležitosťou.

To by znamenalo, že americké aerolínie by nemuseli predlžovať nákladné rušenia letov strojov 737 Max počas vrcholu letnej leteckej sezóny. Predstavitelia FAA však varovali, že neexistuje pevný časový rozvrh, kedy sa tieto lietadlá vrátia do vzduchu.

Americké letecké spoločnosti American Airlines, Southwest Airlines a United Airlines zrušili lety strojov 737 MAX do júla a augusta po tom, čo FAA nariadila uzemnenie týchto lietadiel v marci. Dôvodom boli dva pády strojov tohto typu v priebehu piatich mesiacov, pri ktorých zhynulo 346 ľudí.

Experti vraj nenechajú kameň na kameni

Šéf FAA Daniel Elwell v stredu povedal, že technickí experti úradu nenechajú kameň na kameni a podrobne prekontrolujú model 737 Max. Ak bude potrebný jeden rok, kým bude FAA mať všetko potrebné na to, aby opäť dovolila týmto strojom lietať, potom to bude trvať rok, citovala Elwella agentúra Bloomberg.

To znamená, že lietadlá 737 Max by mohli zostať na zemi ešte dlhé mesiace.

Elwell odmietol odpovedať na otázky týkajúce sa súkromných rozhovorov predstaviteľov FAA so zástupcami ICAO. "Poslednou vecou, ktorú chcem, je stanoviť dátum." Dodal, že potom by sa všetci sústredili na tento dátum namiesto na výsledky bezpečnostného kontrolného procesu.

Európa dá na vlastných kontrolórov

Ešte zložitejší a zdĺhavejší zrejme bude pre 737 Max návrat do prevádzky mimo USA. Príslušné orgány v Kanade a Európe sa vyjadrili, že návrat týchto lietadiel do vzduchu bude závisieť od nich, nie od FAA.

Boeing nedávno oznámil, že dokončil aktualizáciu pilotného softvéru pre 737 Max. FAA ešte musí zmeny certifikovať, kým týmto strojom opäť umožní lietať.

Koncern okrem toho tiež odstránil nedostatky softvéru letového simulátora. Zlepšenia majú prispieť k tomu, aby simulátor v rôznych situáciách reagoval rovnako ako lietadlo.