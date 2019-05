Spolupráca s Rakúskom skráti čas prevozu novorodenca v ohrození života

Ministerstvo vstúpilo do projektu Bridges for Birth.

23. máj 2019 o 17:14 SITA

BRATISLAVA. Cezhraničná spolupráca medzi Národným ústavom detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave a nemocnicou Hainburg an der Donau skráti čas prevozu novorodenca v ohrození života. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

Ministerstvo zdravotníctva spolu so Zdravotným a sociálnym fondom Dolného Rakúska vstúpili do projektu "Bridges for Birth" v rámci programu Interreg.

Skráti sa doba prevozu kritických stavov

Prihraničný región Bratislavy sa podľa Zuzany Eliášovej vyznačuje značným nárastom počtu obyvateľstva. Vyžaduje aj dobre fungujúcu cezhraničnú zdravotnú starostlivosť.

Pomocou projektu "Bridges for Birth" sa má vytvoriť prvý pokus na etablovanie dlhodobej cezhraničnej zdravotnej starostlivosti v rakúsko-slovenskom prihraničnom regióne.

"Pri tejto forme spolupráce sa významne skráti doba prevozu novorodenca v ohrození života a zvýši sa tým predpoklad na jeho včasnú záchranu," uviedla hovorkyňa.

Cieľom projektu je navrhnúť legislatívne úpravy, ktoré umožnia prevoz novorodencov v kritickom stave medzi spomínanými nemocnicami, a zabezpečiť prevoz prostredníctvom záchranného vozidla za použitia výstražnej signalizácie z Hainburgu do NÚDCH.

Doposiaľ sa kritické prípady prevážali do nemocníc vo Viedni a Mistelbachu, ktoré sú vzdialené 40 až 80 km od Hainburgu.

"Týmto sa ušetrí čas, ktorý môže mať vplyv na záchranu ľudského života. V rámci projektu je naplánovaný pilotný prevoz piatich novorodencov z Hainburgu do NÚDCH," informovala hovorkyňa.

Rakúske sanitné vozidlo aj personál

Presuny by sa mali uskutočnovať na základe medzinárodnej zmluvy o zdravotnej starostlivosti, o ktorej príprave sa momentálne rokuje.

V pilotnom projekte budú prevozy realizované rakúskym sanitným vozidlom aj personálom. Cieľovou skupinou budú zatiaľ slovenskí novorodenci so sprievodom matky.

Praktické skúsenosti by sa v budúcnosti mohli preniesť do ďalšej spolupráce medzi oboma nemocnicami.

Rozpočet projektu podľa hovorkyne počíta s prostriedkami určenými na prevoz novorodencom v rámci pilotnej aktivity, konkrétna suma za prevoz nie je momentálne známa, nakoľko bude špecifikovaná na základe reálnej situácie.