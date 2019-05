Európska centrálna banka sa obáva, že rast eurozóny je ešte slabší, než odhadovala

Rast ekonomiky regiónu je už niekoľko mesiacov nečakane slabý.

23. máj 2019 o 16:17 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Predstavitelia Európskej centrálnej banky (ECB) sa obávajú, že ekonomický rast v eurozóne je ešte slabší, než odhadovali. To podkopáva aj ich dôveru, že región by sa mohol začať zotavovať v druhej polovici tohto roka. Ukázala to zápisnica z aprílového zasadania ECB.

Rast ekonomiky regiónu je už niekoľko mesiacov nečakane slabý. To zvyšuje pravdepodobnosť, že ECB poskytne väčšiu podporu hospodárstvu. Banka však v tejto súvislosti uviedla, že sú potrebné ďalšie analýzy, aby sa zistilo, či je rýchla strata ekonomickej dynamiky trvalá alebo dočasná.

Podmienky pre ultra lacné pôžičky

Prečítajte si tiež: Európska centrálna banka nie je spokojná s vývojom inflácie v eurozóne

Analytici očakávajú jej prvú akciu na podporu ekonomiky už júni. Predpovedajú, že poskytne bankám veľmi veľkorysé podmienky v rámci nadchádzajúceho kola ultra lacných pôžičiek, aby zabezpečila, že do ekonomiky budú naďalej prúdiť úvery.

Strážcovia európskej meny uviedli, že o podmienkach nových TLTRO úverov sa rozhodne na jednom z nadchádzajúcich stretnutí. Zápisnica z minulého mesiaca poskytla v tomto smere len málo detailov.

V každom prípade budú podmienky úverov zohľadňovať hospodársky rast a to, ako dobre banky prenášajú politickú pozíciu ECB do reálnej ekonomiky.

Zdá sa však, že na ostatnom zasadaní ECB neprebehla žiadna významná diskusia o vplyve negatívnych sadzieb na banky a o potrebe kompenzácie.

Jedna z foriem zmiernenia ich vplyvu je zavedenie viacúrovňovej sadzby z vkladov. Zdá sa však, že strážcovia meny sa do toho veľmi nehrnú.

Jediným možným náznakom smerovania tejto konverzácie tak je poznámka, že záporné sadzby z vkladov v ECB stále prispievajú k zvýšeniu objemu úverov vo všetkých kategóriách pôžičiek.

Pokles výrobného sektora

Problémom ECB je, že ťažkosti menového bloku sú z veľkej časti mimo sféry jej vplyvu, napríklad spomaľovanie globálneho obchodu či dôsledky obchodného sporu medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Inými slovami, problémy bloku sú do značnej miery importované a šéf ECB Mario Draghi ich nazval "všadeprítomnou neistotou".

Najnovšie údaje z eurozóny vo štvrtok odhalili pretrvávajúci pokles výrobného sektora. A analytici predpovedajú bloku ešte viac bolesti.

"Globálny výhľad naďalej podlieha pretrvávajúcemu riziku eskalácie obchodných konfliktov a neistoty súvisiacej s odchodom Spojeného kráľovstva z Európskej únie," uviedla ECB v zápisnici.