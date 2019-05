Spustil sa tender na frekvencie pre prvý digitálny multiplex

Záujemca zaplatí minimálne pol milióna eur.

23. máj 2019 o 15:50 SITA

BRATISLAVA. Štát vyhlásil tender na pridelenie frekvencií na prevádzku prvého digitálneho terestriálneho multiplexu od 1. júna 2021.

Zámerom Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb je týmto tendrom predovšetkým zjednotiť platnosť licencií na všetkých celoplošných multiplexoch.

Licencia platná deväť rokov

Aktuálne tendrovaná licencia tak bude mať platnosť rovnako ako pri všetkých ostatných celoplošných multiplexoch do 9. septembra 2029.

„Takýmto pridelením sa zjednotí doba, na ktorú sú vydané existujúce terestriálne prevádzkové povolenia pre všetky štyri terestriálne multiplexy na území Slovenskej republiky,“ píše vo výzve regulačný úrad (RÚ).

Záujemca bude pritom podľa podmienok súťaže musieť vo výberovom konaní ponúknuť za pridelenie frekvencií minimálne 500 tisíc eur.

Cena nestačí, rozhodne schopnosť žiadateľa

Frekvencie bude úrad prideľovať na základe výsledkov výberového konania, nevyužije teda elektronickú aukciu.

Odôvodňuje to tým, že v elektronickej aukcii je jediným kritériom dosiahnutá cena a štát by tak nemal záruky, že víťazný uchádzač by dokázal zabezpečiť kontinuitu prevádzky prvého multiplexu.

Schopnosť žiadateľa vybudovať a uviesť do prevádzky komunikačnú sieť DVB-T prvého multiplexu do konca mája 2021 je totiž jedným z hodnotiacich kritérií pri výbere.

Okrem toho bude rozhodovať plánované pokrytie obyvateľstva Slovenska, časový harmonogram budovania a technické riešenie siete, ponúknutý poplatok, ale aj dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prevádzku siete, záujem žiadateľa prevádzkovať multiplex vo všetkých frekvenčných vyhradeniach a taktiež prevzatie záväzkov vo vzťahu ku koncovým užívateľom.

Towercom sa do súťaže prihlási

Prvý multiplex aktuálne na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Towercom a sú v ňom zahrnuté programy ČT1, ČT2, Joj Cinema HD, Sport 1, Sport 2 HD a TV Lux.

Okrem katolíckej televízie TV Lux tak ide o zakódované programy, ku ktorým majú prístup iba odberatelia predplatených služieb.

Towercom pritom plánuje v poskytovaní tejto služby pokračovať aj po roku 2021 a avizuje, že o pridelenie licencií v tendri zabojuje.

„Spoločnosť Towercom má záujem zúčastniť sa verejnej súťaže na prvý multiplex,“ potvrdil hovorca spoločnosti Ivan Rudolf.

Tento zámer Towercomu sa dal očakávať, keďže aktuálne na Slovensku prevádzkuje všetky celoplošné multiplexy, vrátane verejnoprávneho, voľného s vybranými súkromnými televíznymi stanicami a multiplexu s platenou ponukou.

Aktuálny tender na frekvencie pre prvý multiplex pritom priamo nesúvisí s uvoľňovaním frekvencií pre sieť 5G. Faktom však je, že víťaz výberového konania už bude tento multiplex prevádzkovať na nových frekvenčných pásmach.

Frekvenčné pásmo 694-790 MHz, ktoré je v súčasnosti intenzívne využívané na televízne digitálne pozemské vysielanie, má byť totiž už ku koncu júna 2020 uvoľnené pre pozemské systémy schopné poskytovať bezdrôtové širokopásmové elektronické komunikačné služby.

Záujemcovia o pridelenie frekvencií na prevádzku prvého multiplexu od júna 2021 musia pritom svoje ponuky na regulačný úrad doručiť najneskôr do 27. júna tohto roku. Podmienkou účasti v tendri je taktiež zloženie peňažnej zábezpeky v sume minimálnej ponúknutej úhrady, teda 500 tisíc eur na účet regulačného úradu.