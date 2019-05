Rusko a Bielorusko rokujú o kontaminovanej rope

Kazachstan je pripravený dodávať ropu do Bieloruska, čaká sana názor Moskvy.

23. máj 2019 o 14:10 TASR

MOSKVA. Podpredseda ruskej vlády Dmitrij Kozak sa vo štvrtok stretne s bieloruským partnerom Igorom Ljašenkom, aby skoordinovali energetické otázky predtým, ako sa zídu predsedovia oboch vlád na rokovaniach o kontaminovanej rope v ropovode Družba. Uviedol to Kozakov poradca.

Predseda ruskej vlády Dmitrij Medvedev má diskutovať s bieloruským náprotivkom Sergejom Rumanom o tejto záležitosti v piatok, uviedli agentúry.

Podľa Reuters je tiež možné, že ruský prezident Vladimir Putin a bieloruský prezident Alexander Lukašenko budú rokovať aj o najnovšom návrhu Bieloruska na nákup ropy z Kazachstanu, keď sa na budúci týždeň stretnú v kazašskom meste Nur-Sultan.

Lukašenko totiž vo štvrtok navrhol na stretnutí s kazašským veľvyslancom v Minsku, aby jeho krajina vstúpila do rozhovorov o dodávke ropy do Bieloruska.

Vyslanec povedal, že Kazachstan je pripravený dodávať ropu do Bieloruska, ale že je potrebné získať na to aj súhlas Ruska, keďže dodávky by išli cez jeho územie.