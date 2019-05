Transpetrol obnovil dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba

Dovoz ruskej ropy zastavili kvôli jej znečisteniu chlórom.

23. máj 2019 o 9:53 (aktualizované 23. máj 2019 o 10:21) ČTK

BRATISLAVA. Slovenský prepravca ropy Transpetrol v stredu obnovil dodávky ruskej ropy ropovodom Družba.

ČTK to povedala mediálna zástupkyňa Transpetrolu Ivana Koláriková Havranová.

Dodávky suroviny Slovensko a ďalšie krajiny prerušili v apríli kvôli nadmernému obsahu organického chloridu v rope, ktorý môže poškodiť zariadenie rafinérií.

Transpetrol zatiaľ neuviedol, či dodávky ropy boli obnovené v obvyklom objeme.

Podľa agentúry Reuters ropa začala v stredu ropovodom znovu prúdiť od 18-tej hodiny.

Ropovod Družba sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy - severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.

Transpetrol a bratislavská rafinéria Slovnaft v spoločnom vyhlásení ešte v stredu uviedli, že ukrajinský prevádzkovateľ ropovodu Ukrtransnafta a maďarská ropná firma MOL potvrdili vyhovujúce kvalitu ropy smerujúcej na Slovensko-ukrajinskú hranicu.

Slovnaft patrí do skupiny MOL. Slovnaft krátko po aprílovom zastavení dovozu ruskej ropy na Slovensko začal skôr naplánované revízie zariadení, počas ktorých podnik spracováva menej ropy. Rafinéria sa preto predzásobila ropnými produktmi.