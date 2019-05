Asociácia nemocníc kritizuje štátnu poisťovňu za nedodržanie záväzkov

Jedným zpríčin sporu je otázka financovania rekreačných poukazov.

22. máj 2019 o 17:11 TASR

BRATISLAVA. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) tvrdí, že predstavitelia Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) ju "účelovo" zavádzali.

"Nemôžeme prehliadnuť, že takýmto nezodpovedným správaním sa predstavitelia najväčšej a štátnej poisťovne zahrávajú so sociálnymi istotami našich zamestnancov a ich zákonnými nárokmi," uvádza riaditeľ Kancelárie ANS Miroslav Valaštík vo vyhlásení, ktoré v stredu poslal médiám.

Žiadne ďalšie peniaze na rekreačné poukazy

Asociácia napríklad tvrdí, že štátna zdravotná poisťovňa nemocniciam združeným v ANS na pokrytie zákonného nároku na sociálny balíček a rekreačné poukazy neposkytne už žiadne zdroje, pretože ich údajne kryli pri zvýšení prostriedkov použitých na platy.

"Predstavitelia poisťovne tvrdili, že VšZP nemocniciam ANS vyplatila 40 miliónov eur v ročnom ponímaní a na viac nemáme nárok," informuje Valaštík. Dodáva však, že súčasné zmluvy sú na 30 miliónov eur.

Podľa ANS na spoločnom rokovaní VšZP skonštatovala, že dofinancovanie, ktoré v ostatných týždňoch avizovala ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) využije štátna zdravotná poisťovňa na krytie svojej straty. V rámci dofinancovania rezortu by pritom malo do nej ísť 30 miliónov eur.

Poiťovňa rokuje individuálne

Valaštík za ANS ale tvrdí, že v marci sa so zdravotnou poisťovňou dohodli, že tieto zdroje po dofinancovaní použijú na zákonné nároky spojené so sociálnym balíčkom a rekreačnými poukazmi.

Asociácia rovnako poukázala na to, že údaje o individuálnych členoch a ich potrebách na krytie požiadaviek spojených so sociálnym balíčkom a rekreačnými poukazmi do VšZP už zasielala.

Nerozumie preto úmyslu štátnej poisťovne pozývať si zástupcov nemocníc na individuálne rokovania k ich dofinancovaniu.

VšZP po utorkových rokovaniach s ANS dospela k názoru, že dofinancuje nemocnice, v ktorých to bude potrebné.

"Kde bude potrebné dofinancovanie, tam dofinancujeme. Svoj záväzok voči každej nemocnici splníme," deklarovala.

Jej zástupcovia v utorok tiež uviedli, že od začiatku tohto roka navýšila štátna zdravotná poisťovňa nemocniciam združeným v ANS platby o viac ako 30 miliónov eur, čím svojim partnerom kompenzovala výdavky na valorizáciu miezd v tomto roku. Rovnako konštatovala, že jej hospodárenie sa dostalo na konci prvého štvrťroka do záporných čísel.

Ďalšie rokovanie VšZP a ANS k téme sociálnych balíčkov sa má uskutočniť po prvom októbri.