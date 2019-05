Podnikatelia z regiónov budú môcť žiadať o kreatívne vouchere

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky.

21. máj 2019 o 15:02 SITA

BRATISLAVA. Po podnikateľoch z Bratislavského samosprávneho kraja môžu o kreatívny voucher na služby architektov, dizajnérov, marketérov a programátorov požiadať aj podnikatelia z ostatných regiónov.

Registrovať žiadosti v rámci zverejnenej výzvy môžu od 23. mája do 30. júna tohto roka.

„V rámci tejto výzvy môžu podnikatelia z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja využiť 540 kreatívnych voucherov v celkovej hodnote tri milióny eur. Pri rozdeľovaní sumy sme zohľadnili aj doterajší záujem o podporu. Na odvetvie reklama a marketing je vyčlenených 1,05 milióna eur, na dizajn 750 tisíc eur a po 600 tisíc eur je na architektúru a IKT programovanie,“ informovala o tom generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) Alexandra Velická.

Polovica nákladov

Vouchere, ktoré pokrývajú 50 percent nákladov na služby kreatívneho priemyslu, sú od roku 2018 k dispozícii v rámci národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku.

Minimálna hodnota vouchera je tisíc eur, maximálna desaťtisíc eur pre architektúru, pre ostatné odvetvia je maximum po päťtisíc eur. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre im bude voucher spätne preplatený.

Podmienky výzvy sú zverejnené na stránke www.vytvor.me od 21. mája 2019. On-line registrácia žiadostí bude otvorená v pracovných dňoch od 23. mája do 30. júna 2019 v čase od 12.00 h do 20.00 h.

Formulár s názvom dodávateľa

Pri elektronickej registrácii vyplní podnikateľ formulár, do ktorého uvedie aj názov víťazného dodávateľa, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku. Od momentu zaregistrovania sú pre podnikateľa v systéme rezervované prostriedky na jeho voucher.

„Na podanie žiadostí sa mohli záujemcovia pripravovať vopred. Ako sme avizovali, podmienky sú rovnaké, ako pri aktuálne prebiehajúcej výzve určenej pre podnikateľov z BSK,“ uviedol komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Kompletné žiadosti bude možné predkladať do 30. septembra 2019. Projekty musia byť ukončené najneskôr do 15. novembra 2019. V prípade otázok môžu záujemcovia o vouchere využívať konzultačné centrá národného projektu v Bratislave a v Košiciach.



V galérii oprávnených realizátorov kreatívnych služieb je podľa SIEA zaregistrovaných 580 subjektov. Ich služby už využilo alebo aktuálne využíva viac ako 200 podnikateľov, ktorí realizujú projekty s termínom ukončenia do konca júna 2019.

V aktuálnej výzve určenej pre firmy v BSK je momentálne registrovaných viac ako ďalších sto žiadostí, k dispozícii je ešte polovica z vyčlenenej sumy 1,5 milióna eur.

Okrem veľkých podnikov

Kreatívne vouchere sú určené pre mikro, malé a stredné podniky, ktoré majú záujem inovovať a využiť pritom služby z vybraných oblastí kreatívneho priemyslu.

Nová forma európskej pomoci je spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného programu Výskum a inovácie.

V rámci národného projektu budú počas jeho trvania vydané vouchere v hodnote 7,5 milióna eur pre minimálne 1 500 slovenských podnikov.