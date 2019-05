Netreba panikáriť, odkazuje majiteľom telefónov Huawei expert

20. máj 2019 o 18:19 Nikola Bajánová

BRATISLAVA. Majitelia telefónov a iných zariadení od čínskej technologickej spoločnosti Huawei, s ktorou začali od pondelka prerušovať spoluprácu kľúčoví partneri vrátane spoločnosti Google, zatiaľ nemusia panikáriť. Existujúce zariadenia budú mať prístup k všetkým službám ako doteraz.

Minulý týždeň čínskeho výrobcu mobilných telefónov zaradila americká vláda na čiernu listinu spoločností, pre ktoré platí predaj technických komponentov.

Po tomto rozhodnutí spoločnosť Google oznámila, že sa chystá obmedziť používanie svojho operačného systému Android v čínskych zariadeniach.

Ku gigantu sa pridali aj svetoví lídri vo výrobe čipov Intel, Qualcomm a Broadcom. V pondelok k nim podľa japonského denníka Nikkei pribudol aj nemecký výrobca čipov Infineon, čo však komentoval hovorca Huawei s tým, že Nemci neprerušili všetky svoje dodávky.

Huawei má na globálnom trhu problémy pre podozrenia, že do zariadení pripojených do 5G sietí sa môžu nabúrať čínski špióni. Firma podozrenia popiera.

Obmedzenia

Najskôr sa spoločnosť Google rozhodla, že Huawei od neho nebude dostávať nové aktualizácie softvéru Android.

Neznamená to, že systém Android sa vo všetkých telefónoch Huawei razom vypne. Znamená to, že Číňania budú musieť aktualizácie vyvíjať sami a to svojpomocne na základe častí softvéru s open source, čiže voľne dostupnou licenciou.

„Bude to však ťažšie. Môže to znamenať, že bude mať aktualizácie neskôr alebo že budú v nižšej kvalite,“ vysvetľuje Tomáš Zaťko z firmy etických hackerov Citadelo.

Firma preto podľa neho pravdepodobne posilní tím, ktorý pracuje na aktualizáciách. Ak však bude treba aktualizovať časť softvéru, na ktorú Huawei stratil licenciu a zároveň nie je open source, môže to byť problém, dodáva Zaťko.

Samotný výrobca zariadení sa už zaviazal, že na bezpečnostných aplikáciách Androidu bude pracovať aj naďalej.

„Budeme pokračovať v poskytovaní bezpečnostných aktualizácií, ako aj popredajných služieb pre všetkých existujúcich zákazníkov. Tento záväzok zahŕňa všetky modely smartfónov a tabletov značiek Huawei i Honor, ktoré boli doteraz uvedené na trh a nachádzajú sa v predaji,“ uviedol výrobca v stanovisku, ktoré rozposlal médiám.

Zaťko si však stále myslí, že z pohľadu používateľa by existujúce zariadenia, teda tie, ktoré už majú ľudia kúpené, mali naďalej fungovať bez väčšej zmeny.

To sa týka aj aplikácií, ktoré poskytuje Google. Služby google play alebo bezpečnostné zaistenie google play protect budú napríklad naďalej funkčné. Web AndroidAuthority z toho usudzuje, že by sa nemalo nič zmeniť ani pre aplikácie ako gmail, youtube, mapy v už zakúpených a používaných telefónoch.

Nový operačný systém

Nové telefóny na druhej strane už budú musieť prísť s novým operačným systémom, ktorého vývoj oznámili Číňania už v marci.

„Mnohé stavebné prvky budú rovnaké. Huawei môže použiť množstvo komponentov s open source licenciou. Výsledok bude pravdepodobne z pohľadu používateľa veľmi podobný Androidu,“ vysvetľuje Zaťko.

Zmena na nových telefónoch a tabletoch bude súvisieť aj so zamedzeným prístupom k obchodu s aplikáciami Play Store (Google Play). Huawei bude musieť nájsť nový spôsob, ako ponúkať aplikácie. K spomenutým službám gmail či youtube zákazníci nových produktov stratia prístup.

Ak však už niekto takýto telefón vlastní, nemusí panikáriť, dodáva IT odborník.

„Huawei iste urobí maximum pre to, aby používateľov ochránil vlastnými aktualizáciami aj bez spolupráce Googlu. Ak sa neskôr ukáže, že to Huawei nezvláda, potom bude vhodné kúpiť nový telefón.“

Pracovné telefóny

V prípade, že by problémy s aplikáciami ako gmail pokračovali, alebo by meškali aktualizácie softvérov, viacerí zamestnávatelia budú nútení meniť telefóny.

Huawei je obľúbená značka nielen medzi mladšími, hovorí prezident IT Asociácie Slovenska Emil Fitoš.

„Bude to oštara pre firmy, ani jedna síce pravdepodobne neskrachuje, ale budú musieť hľadať náhradné riešenia, prispôsobovať sa novým technológiám a je možné, že sa budú musieť meniť aj telefóny,“ hovorí Fitoš.

Najrizikovejšie to je podľa neho pre zamestnávateľov, ktorí preferujú, aby zamestnanci mali vlastné zariadenie. Zamestnávateľ vtedy nemôže zamestnancovi prikázať, aby vymenil telefón.

Keďže obe strany do takýchto dohôd vstupujú v dobrej viere, že telefóny budú fungovať eticky, firmy na takéto situácie pripravené nie sú. V pracovných zmluvách šetrenie takýchto situácii nájdete len ťažko, myslí si Fitoš.

Argument, že produkty spoločnosti Huawei sú bezpečnostnou hrozbou, pretože obsahujú bezpečnostné chyby alebo priamo zadné vrátka, platí v princípe pre akéhokoľvek výrobcu, vysvetľuje Zaťko.

„Neexistuje výrobca široko používaného hardvéru alebo softvéru, ktorého produkty by v minulosti neobsahovali diery. Rozdiely medzi výrobcami sú v tom, aké množstvo dier vo svojich produktoch majú a ako efektívne na odhalené diery reagujú,“ vysvetľuje IT odborník.