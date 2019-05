Poslanci odhlasovali poslanecký prieskum na stavbe obchvatu Bratislavy

Mali by byť prítomní aj zástupcovia vodohospodárov a životného prostredia.

20. máj 2019 o 14:51 TASR

BRATISLAVA. Poslanci Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti v pondelok schválili vykonanie poslaneckého prieskumu na obchvate Bratislavy, ktorý je súčasťou budovania diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

Výbor žiada ministra dopravy Árpáda Érseka (Most-Híd), aby zabezpečil prítomnosť všetkých relevantných osôb a príslušné doklady. Mali by byť prítomní aj zástupcovia vodohospodárov a životného prostredia.

Podozrenie z kontaminácie

Prečítajte si tiež: Aké problémy sa spájajú s bratislavským obchvatom?

Parlamentný hospodársky výbor zvolala jeho predsedníčka Jana Kiššová (SaS) potom, čo podľa nej Érsek nedokázal dôveryhodne vysvetliť a vyvrátiť všetky podozrenia z kontaminovanej zeminy v násypoch diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7.

"Bude v záujme nás všetkých vidieť tieto skutočnosti, či už potvrdené alebo vyvrátené," povedala Kiššová. Obchvat je podľa nej potrebný, ale musí byť urobený v súlade s platnou legislatívou a bez ohrozenia životného prostredia.

Poslanci výboru sa chcú na mieste stavby dozvedieť, kto je technickým zástupcom štátu a kto dohliada na celú stavbu.

"Je to obrovská investícia a bolo by veľmi zlé, keby sme čakali až na finálny termín dokončenia, a potom by sme začali zisťovať, aké zlé vrstvy a životu nebezpečné materiály boli použité," povedal po hlasovaní poslanec SaS Miroslav Ivan.

V prvej polovici júna

Poslanecký prieskum by sa mal uskutočniť najskôr 3. júna, najneskôr však do 17. júna.

Podľa stanoviska ministerstva dopravy testy zeminy v násypoch vznikajúceho bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 nepotvrdili kontamináciu, ktorá by ohrozovala zdravie ľudí.

Analýza však preukázala použitie materiálov, ktoré nie sú v súlade so stavebnými predpismi. Aby bolo možné tieto výsledky definitívne potvrdiť a určiť rozsah problému, je podľa rezortu nutné urobiť dodatočné odbery vzoriek a ďalšie testy.

Výsledky analýzy poskytli polícii

"Výsledky analýzy sme poskytli polícii, ktorá sa týmto naďalej zaoberá a rezort dopravy s ňou aj naďalej v plnej miere spolupracuje. Akékoľvek podozrenie na znečistenie životného prostredia tak bude preverené z viacerých zdrojov a verejnosť nemusí mať žiadne obavy, že by pod touto stavbou bol použitý kontaminovaný materiál," uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Karolína Ducká.

Ku kritike sa v piatok (17. 5.) pridalo aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO). Jeho líder Igor Matovič však poslanecký prieskum nepovažuje za dostatočné opatrenie a požaduje odstúpenie ministra Érseka.