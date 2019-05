Zistenia kontrolórov v Lesoch SR hovoria podľa SaS o ich tunelovaní

Štátny podnik mal predávať drevo pod cenu, SaS žiada vyvodenie zodpovednosti.

20. máj 2019 o 13:49 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) po zisteniach Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v štátnom podniku Lesy SR hovorí o jeho tunelovaní.

Navyše sa má v ňom s chronickou pravidelnosťou opakovať vzorec, ktorý je vlastný mnohým verejným inštitúciám v štáte, a to ten, že verejný záujem je vždy na poslednom mieste. Strana to konštatovala v pondelok v tlačovej správe.

Drevo mali predávať pod cenu

Štátny podnik Lesy SR predával podľa kontroly NKÚ drevo veľkým odberateľom pod cenu, uzatváral nevýhodné zmluvy so súkromnými osobami o nájme svojho majetku a jeho ekonomická výkonnosť prudko klesá.

„Hospodárenie Lesov SR je o to poburujúcejšie, ak ho dáme do súvislosti s plošným výrubom stromov, ktorý je devastačný na faunu i flóru lesov na Slovensku. Štátny podnik Lesy SR obhospodaruje najväčšie zalesnené územia na Slovensku, preto má zásadný vplyv na trh so slovenskou drevnou hmotou i na životné prostredie,“ uviedla poslankyňa NR SR za SaS a tímlíderka strany pre životné prostredie Anna Zemanová.

V rozpore s etickým kódexom

Podľa SaS je zjavné, že zistenia NKÚ sú v rozpore s etickým kódexom tohto štátneho podniku, ktorý hovorí, že cieľom podniku je uspokojovať verejnoprospešné záujmy a potreby spoločnosti, ako aj ochranu prírodného prostredia s cieľom trvalo udržateľného rozvoja lesa, ale zároveň aj dosahovať primeraný zisk.

„Ak sa v etickom kódexe verejnosť dočíta, že pracovníci Lesov SR sú si vedomí toho, že pre napĺňanie týchto cieľov je potrebné etické správanie každého z nás, zistenia NKÚ by mali viesť k sankciám voči tým, ktorí sa eticky nesprávajú,“ povedala tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová.

„Pýtame sa preto ministerky pôdohospodárstva Gabriely Matečnej, či mieni urobiť personálne zmeny na čele štátneho podniku, keďže zistenia NKÚ v Lesoch SR hovoria o ich systematickom tunelovaní. Zároveň by mala ministerka zabezpečiť plnenie všetkých odporúčaní,“ uzavrela Halgašová.