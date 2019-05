Nezamestnanosť na Slovensku prvýkrát v histórii klesla pod päť percent

20. máj 2019 o 11:37 (aktualizované 20. máj 2019 o 12:47) SITA, TASR

BRATISLAVA. Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu apríla tohto roka oproti marcu klesla o 0,13 percentuálneho bodu na 4,90 percenta.

Medziročne bola miera nezamestnanosti v štvrtom mesiaci tohto roka nižšia o 0,52 percentuálneho bodu. Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR Marián Valentovič.

Pellegrini vyzvihol vládu aj zamestnávateľov

Slovensko podľa premiéra Petra Pellegriniho dosiahlo historicky najnižšiu nezamestnanosť v ére samostatného Slovenska, keď miera evidovanej nezamestnanosti pokorila hranicu päť percent.

"Je to stav, ktorý na Slovensku ešte nikdy nebol," povedal na tlačovej besede. "Vidím za tým zodpovednú ekonomickú politiku vlády, ale aj sociálne opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí, ale aj zamestnávateľov, ktorí vytvárajú pracovné miesta," uviedol.

Slovensku sa však podľa premiéra darí nielen v znižovaní nezamestnanosti, ale aj v raste reálnych miezd, poklese počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi, ako aj v znižovaní počtu dlhodobo nezamestnaných.

Richter: Pokles je výsledkom celej vlády

Ako na tlačovej besede uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter, pokles miery nezamestnanosti je výsledkom celej vlády.

"Zároveň by som zablahoželal všetkým tým, ktorí si prácu našli," povedal. Rovnako ako predseda vlády, aj minister Richter poďakoval všetkým zamestnávateľom, ktorí dávajú prácu ľuďom.

"Od začiatku roka narástol počet riadnych zamestnancov o 22 tisíc," upozornil šéf rezortu práce.

Podľa neho tak nielen ubúda počet evidovaných nezamestnaných, ale aj súčasne rastie počet pracujúcich. Dodal, že sú vytvorené všetky predpoklady na to, aby miera nezamestnanosti na Slovensku naďalej klesala.



Ministra práce teší, že takmer 40 % zo všetkých nezamestnaných, ktorí v minulom mesiaci našli prácu, boli dlhodobo evidovaní nezamestnaní, teda boli v evidencii úradov práce viac ako jeden rok.

"Aktívne opatrenia trhu práce, ale aj projekty, ktoré ponúkame, nachádzajú uplatnenie u zamestnávateľov, ale aj u nezamestnaných," dodal Richter.

Počet nezamestnaných

Úrady práce evidovali na konci apríla 134 790 disponibilných uchádzačov o zamestnanie. V porovnaní s marcom ide o pokles o 3 172 ľudí. Medziročne počet uchádzačov, ktorí mohli okamžite nastúpiť do práce, klesol o 14 821 osôb.



Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o prácu, a to vrátane ľudí na "péenke" alebo na absolventskej praxi, dosiahla minulý mesiac 6,05 percenta.

Medzimesačne to znamenalo zníženie o 0,14 percentuálneho bodu, medziročne to bolo menej o 0,60 percentuálneho bodu. Celkový počet evidovaných uchádzačov o prácu predstavoval na konci apríla tohto roka 166 256 osôb. Medzimesačne to bol pokles o 3 523 osôb, v porovnaní s aprílom vlaňajška je to menej o 17 262 ľudí.

Podľa regiónov

V apríli 2019 sa podľa Valentoviča zaznamenal medzimesačný pokles miery evidovanej nezamestnanosti vo všetkých krajoch. Najvýraznejší medzimesačný pokles, o 0,21 p. b., sa dosiahol v Košickom kraji.

Z regionálneho pohľadu podľa Valentoviča zaevidoval v apríli najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti Prešovský kraj (8,54 percenta). Úroveň nad slovenský priemer (4,90 percenta) dosiahol ešte Banskobystrický kraj s 6,78 percenta a Košický kraj s 7,90 percenta.

Na okresnej úrovni v apríli 2019 v 66 okresoch klesla medzimesačne miera evidovanej nezamestnanosti, v 11 okresoch miera nezamestnanosti vzrástla a vo dvoch okresoch sa nezmenila.

Najvyššiu mieru evidovanej nezamestnanosti zaznamenali úrady práce v okrese Rimavská Sobota (15,96 percenta). Najnižšiu mieru nezamestnanosti (1,72 percenta) dosiahol okres Trenčín.

Z hľadiska štruktúry bolo podľa Valentoviča najviac voľných pracovných miest v profesiách operátori a montéri strojov a zariadení (32 569 miest), ďalej kvalifikovaní pracovníci a remeselníci (22 909 miest) a v kategórii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci (12 830 miest).