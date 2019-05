Rozpočet europarlamentu bol takmer dve miliardy

Plat poslanca je zhruba 8 700 eur.

20. máj 2019 o 9:55 SITA

BRATISLAVA. Rozpočet Európskeho parlamentu bol v minulom roku 1,95 miliardy eur. To predstavuje zhruba 1,2 percenta rozpočtu Európskej únie.

Na výdavky zamestnancov išlo 37 percent tejto sumy, na jazykové služby sedem percent.

Približne 22 percent rozpočtu išlo na výdavky poslancov vrátane výdavkov na cestovanie, kancelárie a platy asistentov. Hrubý mesačný plat poslanca Európskeho parlamentu je zhruba 8 700 eur.

Náklady na budovy parlamentu predstavovali 14 percent rozpočtu. Sú v tom zahrnuté výdavky na prenájom, výstavbu, údržbu, bezpečnosť a prevádzkové náklady budov v troch hlavných miestach – v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu – ako aj budov styčných úradov EP v 28 členských štátoch.



Na činnosť politických skupín vynaložili šesť percent, na IT služby sedem. Výdavky na komunikáciu predstavovali päť percent a na administratívu tri percentá.



Koncom mája sa v Európskej únii konajú voľby do Európskeho parlamentu. Trvajú od 23. do 26. mája. Na Slovensku si občania zvolia svojich 14 europoslancov v sobotu 25. mája. Výsledky však budú známe až v nedeľu v noci, po tom, čo sa zavrú všetky volebné miestnosti v EÚ.