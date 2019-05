Brexit spomalí írsku ekonomiku, prinesie však aj nové pracovné príležitosti

Celkovo by mala írska ekonomika aj trh práce podľa prognóz spomaliť.

19. máj 2019 o 11:34 TASR

DUBLIN. Odchod Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) môže priniesť do Írska nové pracovné príležitosti. Dôvodom je presun niektorých firiem do tejto krajiny. Celkovo by však v dôsledku brexitu mala írska ekonomika aj trh práce podľa prognóz spomaliť.

Personalisti ale masívny odchod cezhraničných pracovníkov neočakávajú.

"Od začiatku brexitu došlo k obrovskému nárastu pracovných príležitostí v Írsku, keďže je jedinou krajinou s anglickým jazykom zostávajúcou v Európskej únii," priblížila pre TASR konzultantka írskej personálnej agentúry Recruitisland Lauren McLoughlin.

Odborníci upozorňujú, že hlavné mesto Dublin sa rýchlo stáva najnovším centrom EÚ pre veľké medzinárodné spoločnosti, ktoré sa snažia mať v Írsku svoju základňu.

"Brexit bude mať pozitívny vplyv na pracovné miesta a pracovné príležitosti v Írsku, keďže sa očakáva, že prílev veľkých medzinárodných spoločností, ktoré sa presťahujú do Írska, prinesie írskym pracovníkom lepšie pracovné vyhliadky," tvrdí McLoughlin. Podľa jej slov najväčší nárast by mohli zaznamenať finančný sektor a stavebníctvo.

Zníži sa zamestnanosť, spomalí sa rast

Naopak, vystúpenie Británie z EÚ najviac z hľadiska dovozu a vývozu negatívne ovplyvní potravinárstvo a poľnohospodárstvo.

"Automobilový, farmaceutický a finančný sektor tiež zasiahol brexit veľmi tvrdo, čo prinieslo negatívne aj pozitívne vplyvy pre Írsko," priblížila McLoughlin.

Analýza írskeho Inštitútu ESRI a tamojšieho ministerstva financií z marca tohto roka ukázala, že v prípade odchodu Británie bez dohody bude zamestnanosť v Írsku do desiatich rokov približne o 3,4 percenta nižšia, čo predstavuje pokles o 80-tisíc pracovných miest než v prípade, že by Londýn z únie neodišiel.

V prípade riadeného brexitu by zamestnanosť mala klesnúť o 1,8 percenta, čo predstavuje 45-tisíc pracovných miest.

Spomaliť by sa mal do desiatich rokov aj rast írskeho hospodárstva, a to v prípade odchodu bez dohody o 4,8 percenta, v prípade dohody o približne 2,6 percenta.

Masívny odchod cudzincov neočakáva

McLoughlin tvrdí, že v súčasnosti v Írsku viac ako polovica cezhraničných pracovníkov žije v Severnom Írsku, pracujú však v Írskej republike.

"Je to spôsobené najmä tým, že životná úroveň v Severnom Írsku je atraktívnejšia ako v Írskej republike a platy sú zase v republike atraktívnejšie ako na severe. V súčasnosti môžu cezhraniční pracovníci kombinovať svoje príspevky na sociálne poistenie z oboch častí na základe práva EÚ. Nariadenie o slobode pohybu po brexite by malo umožniť, aby táto doložka zostala v platnosti, takže je nádej, že cezhraniční pracovníci by nemali byť silno ovplyvnení," predpokladá McLoughlin.

Neočakáva však masívny odchod cudzincov z krajiny.

"Spolu s nárastom nových pracovných príležitostí a príchodom nových podnikov do Írska sa zvýši aj počet jazykových pozícií, o ktorých si myslím, že môžu byť pre európskych občanov atraktívne," dodala McLoughlin.