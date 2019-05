V Číne vyšetrujú firmy, ktorým zmizlo z účtov šesť miliárd dolárov

Hotovosť môžu spoločnosti len veľmi ťažko sfalšovať.

17. máj 2019 o 18:49 TASR

ŠANGHAJ, SINGAPUR. Hotovosť môžu spoločnosti len veľmi ťažko sfalšovať. To je dôvod, pre ktorý "zmiznutie" 6,1 miliardy USD (5,46 miliardy eur) z dvoch čínskych firiem zmiatlo investorov a prinútilo konať regulačné úrady.

Farmaceutická spoločnosť Kangmei Pharmaceutical v apríli ohlásila, že v dôsledku "účtovnej chyby" nadhodnotila v roku 2017 svoju hotovosť o 29,94 miliardy jüanov (3,88 miliardy eur).

Tento mesiac výrobca polymérových materiálov Kangde Xin Composite Material Group uviedol, že jeho audítor nedokázal objaviť 12,21 miliardy CNY, ktoré mali byť na bankovom účte.

Firmy začali vyšetrovať

Regulačné úrady začali vyšetrovať obidva prípady a žiadna zo spoločností zatiaľ neposkytla podrobné vysvetlenie. Úrady sú však odhodlané zakročiť a sľubujú prísne potrestanie zodpovedných.

Práve nedostatočný dohľad je dlhodobo slabinou Číny. Najnovšie prípady prekvapili investorov, keďže pracujú s hotovosťou a "stratené" peniaze predstavujú viac než polovicu celkovej trhovej kapitalizácie oboch firiem spolu. To vyvolalo výzvy k prísnym sankciám voči zlyhaniam spoločností.

"Ak by ste mi povedali, že z jazera zmizla ryba, asi by som si tento príbeh kúpil. Chýbajúce vklady v hodnote desiatok miliárd sú nemysliteľné," zareagoval pre agentúru Reuters Liu Enqi, viceprezident Bank of Nanjing. "Keby sa toto stalo v USA, niekto by skončil vo väzení."

Bežné chyby

Účtovné chyby sú bežné na celom svete. Najbežnejšími problémami sú nadhodnocovanie aktív, falšovanie zákazníkov, zvyšovanie hotovosti alebo krádeže.

Hotovosť na bankových účtoch sa však v zozname manipulácií objavuje len zriedka, keďže k tomuto typu podvodu je potrebná pomoc samotnej banky alebo audítorov.

Na základe čínskeho zákona o cenných papierov dostane kótovaná spoločnosť za nesprávne údaje pokutu až do 600.000 CNY.

Trestný zákon počíta pre tých, ktorí zataja alebo úmyselne zničia účtovné záznamy, s trestom väzenia až na päť rokov a pokutou do 200.000 CNY.

(1 EUR = 1,1172 USD, 1 EUR = 7,7245 CNY)