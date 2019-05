Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou

17. máj 2019 o 12:46 TASR

BRATISLAVA. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varuje pred viacerými nebezpečnými kozmetickými výrobkami, ktoré nahlásili do systému Rapex kontrolné orgány v Taliansku, Nemecku, Česku a vo Fínsku.

"Je možné, že uvedené výrobky sa vyskytujú aj v Slovenskej republike," informuje o tom hlavný hygienik SR Ján Mikas.

Mejkap a farba na tetovanie

Medzi nebezpečné výrobky patrí farba na permanentný mejkap od výrobcu Biotek z Talianska s názvom Tangerine permanent makeup pigment, ďalej farba na tetovanie značky World Famous Tattoo Ink s názvom Bronze Tattoo ink a farba na tetovanie s názvom Lining Yellow značky Intenze zo Spojených štátov amerických.

"Výrobky nie sú v súlade s rezolúciou Rady Európy, ktorá stanovuje požiadavky a kritériá na bezpečnosť farieb na tetovanie a permanentný mejkap," upozorňuje ÚVZ SR.

Úrad varuje aj pred výrobkom na zosvetlenie pokožky s názvom Lightening Beauty Lotion značky Caro Light z Konžskej demokratickej republiky. Výrobok môže spôsobiť kožné alergie.

Problematické parfumy

Medzi nebezpečné výrobky patrí aj toaletná voda Black Eau de toilette značky Denim z Talianska. Vo výrobku bola zistená prítomnosť látok, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.

Problémové sú aj parfumované vody Excite by Dima Bilan Eau de parfum značky Vandan z Číny, toaletná voda Toy Story 3 Eau de toilette značky Disney - Pixar zo Španielska, parfumovaná voda First love Eau de parfum značky DC®DICOO z Číny, toaletná voda M. Obama Classy Eau de toilette značky Shirley May zo Spojených arabských emirátov.

Vo výrobkoch bola zistená prítomnosť látok, ktoré neboli uvedené v zozname zložiek.

ÚVZ varuje aj pred farbou na tvár s názvom Face Paint značky PaintGlow zo Spojeného kráľovstva. Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre mikroorganizmy.