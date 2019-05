Zvýšenie amerických ciel na dovoz áut by Nemcov vyšlo na šesť miliárd

Trump zvažuje clá na európske autá.

17. máj 2019 o 11:15 TASR

BERLÍN. Ak by USA zvýšili clá na dovoz áut na 25 percent, mohlo by to stáť nemeckú ekonomiku šesť miliárd eur ročne.

Ak Spojené štáty zavedú clo vo výške 25 percent na dovoz áut a automobilových súčiastok, môže to stáť nemeckú ekonomiku šesť miliárd eur ročne, uviedol šéf Nemeckej priemyselnej a obchodnej komory (DIHK) Martin Wansleben.

Prečítajte si tiež: Trump chce odložiť rozhodnutie o clách na dovoz áut

"Avšak v konečnom dôsledku by to nezasiahlo len nemeckých výrobcov, ale aj spotrebiteľov v USA," povedal Wansleben.

Očakáva sa, že americký prezident Donald Trump odloží rozhodnutie týkajúce sa zavedenia ciel na import áut až o šesť mesiacov.

Pre agentúru Reuters to povedali traja predstavitelia Trumpovej administratívy. Nechce totiž bojovať v obchodnej vojne na dvoch frontoch. Najprv chce vyriešiť spor s Čínou.