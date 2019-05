Kristína Tormová a youtuber Gogo - ako lajky premeniť na peniaze

Sociálne siete ako ich nepoznáte.

17. máj 2019 o 0:24 Štefánia Kačalková

Kytica? Ale načo!? Babičke už môžete blahoželať k narodeninám vtipným obrázkom na facebookovej stene. Ak by však starí rodičia chceli sledovať, čo nové majú ich vnúčatá, mali by ísť na iné siete. Aj preto odborníci radia pri marketingových kampaniach kombinovať.

Popri sociálnych sieťach zohrávajú v internetovom prostredí stále dôležitú úlohu aj tradičné online médiá. Generálna riaditeľka agentúry Divino Simona Mištíková to vysvetľuje na príklade oslovenia matky s trojročným dieťaťom: „Bude to instagramová reklama, ďalej práca s influencermi a články na relevantných portáloch, ktoré čítajú mamičky.“

Sieť pre každú skupinu

Aj Maru Mitlíková z agentúry Triad hovorí, že najefektívnejšie je dlhodobo komunikovať jednu základnú správu a robiť to cez viaceré typy médií.

„Spotrebiteľ je tak zovšadiaľ ubezpečovaný, že jediná značka áut na trhu je ,simply clever‘. Ak sa s tým vie stotožniť, príde čas na nákup auta a hádajte, akú značku bude zvažovať?“ zamýšľa sa.

Napríklad cez Facebook nie je podľa M. Mitlíkovej problém osloviť aj generáciu 50 plus. „Mladí a tínedžeri sú skôr roztrúsení po novších sociálnych sieťach ako TikTok či Snapchat,“ dodáva.

S. Mištíková spresňuje, že v prípade TikToku ide prevažne o vekovú skupinu od ôsmich do pätnástich rokov. Mladšia než facebooková je aj cieľová skupina Instagramu, kde sú prevažne mladí ľudia vo veku od 13 do 30 rokov a mamičky aj do 40 rokov.

Facebook je najnavštevovanejší skupinami vo veku 25 až 45 rokov, ale nájdeme tam aj vyše sedemdesiatročných používateľov.

Maru Mitlíková (zdroj: Archív M. Mitlíkovej)

„LinkedIn je platforma, kde sa najmarkantnejšie odráža sociálny status – podľa