Pellegrini favorita na šéfa rozpočtovej rady nemá, čaká na mená od Kamenického

Šéf rozpočtovej rady Šramko končí už o pár týždňov.

16. máj 2019 o 15:54 SITA

BRATISLAVA. Predseda vlády Peter Pellegrini nemá žiadneho favorita, ktorý by mohol nahradiť čoskoro končiaceho predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

Prečítajte si tiež: Vo funkcii nahradí Kažimíra. Kto je nový minister financií?

Ako povedal vo štvrtok novinárom, zatiaľ čaká na zoznam potenciálnych kandidátov, na ktorom má pracovať minister financií Ladislav Kamenický.

Isté podľa neho je však to, že musí ísť o profesionála, keďže v parlamente bude musieť prejsť trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov.



„Viem, že pán minister Kamenický už začína formovať nejaký zoznam potenciálnych mien. Počkám, kým urobí zoznam a potom sa rozhodneme. Ja by som chcel deklarovať opäť, že tak, ako v prípade pána bývalého guvernéra Šramka, aj tentokrát by malo ísť zase o vysoko odbornú a profesionálnu nomináciu. Veď ona musí získať trojpätinovú väčšinu poslancov Národnej rady SR,“ povedal Pellegrini.