Mladí žijú čoraz dlhšie s rodičmi, vedú Chorváti a Slováci

Dlhšie bývanie u rodiny je európskym trendom.

16. máj 2019 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Nedostatok financií na osamostatnenie sa tlačí mladých ľudí čoraz viac k žitiu s rodičmi. V rámci 28 krajín Európskej únie v priemere zhruba tretina mladých vo veku 25 až 34 rokov žije s rodičmi.

Ako uviedla analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková vychádzajúc z aktuálnych údajov Eurostatu, Slovensko v tejto štatistike je na druhom mieste.

Do tridsiatky bez peňazí

„Mladí sa osamostatňujú stále neskôr. Súvisí to najmä s financiami. Mnohí majú problém byť finančne nezávislí do tridsiatky,“ skonštatovala Buchláková.



Väčší počet mladých, ktorí majú tendenciu zostať dlhšie s rodičmi, možno podľa analytičky vysvetliť tým, že mnohí končia vyššie odborné vzdelávanie vo vyššom veku, ale v osamostatnení im bránia aj zvýšené náklady na prenájom alebo kúpu vlastnej nehnuteľnosti.

Mladí Chorváti si držia prvenstvo, s vekom odchodu z rodičovského hniezda na úrovni 31,8 rokov. Na Slovensku sa to pohybuje na úrovni 31 rokov.



Najmenej mladých žijúcich u rodičov je v Dánsku, vo Fínsku či Švédsku, pričom v týchto krajinách je to podiel do šesť percent mladých.

Chorváti majú až 60 percent mladých vo veku 25 až 34 rokov neosamostatnených žijúcich s rodičmi. Na Slovensku je to 57 %percent Za Slovenskom skončili Gréci s vyše 56-percentným podielom mladých žijúcich s rodičmi.

Nový európsky trend

Čoraz vyšší vek odchodu mladých z rodičovského hniezda je trendom v mnohých krajinách EÚ. V priemere k tomu dochádza vo veku 26 rokov.

Mnoho mladých na Slovensku sa nedokáže osamostatniť, nakoľko štátna politika v oblasti nájomného bývania pre mladých podľa Buchlákovej stagnuje.

„Ak chcú vlastné bývanie, narážajú na mnoho komplikácií. Národná banka Slovenska sprísnila podmienky na získanie hypotéky, pričom je potrebné mať nasporených minimálne desať percent z ceny nehnuteľnosti,“ uviedla Buchláková.