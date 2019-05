Za chyby v kauze Bašternák zrejme nikoho nepotrestajú

Bašternák si trest už odpykáva.

15. máj 2019 o 20:01 Martina Raábová

BRATISLAVA. Pravdepodobne ani jeden z policajtov či prokurátorov, ktorí nesprávne vyhodnotili vyšetrovanie daňového podvodu Ladislava Bašternáka, nebude potrestaný. Práve títo policajti a prokurátori pritom vyšetrovanie Bašternákovho podvodu pôvodne zastavili.

Vyšetrovateľka Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Tatiana Ujváryová, ktorá na prelome rokov 2013 a 2014 kauzu preverovala prvýkrát, už v polícii nepracuje.

Denníku SME to potvrdila polícia s tým, že v Policajnom zbore skončila Ujváryová koncom minulého roka. Odišla do dôchodku.

„S rozhodnutím vyšetrovateľky sa stotožnil aj dozorujúci prokurátor,“ pripomína hovorca polície Michal Slivka. Tým bol v tom čase špeciálny prokurátor Dušan Kováčik.

Za to, že vyšetrovatelia prestali daňový podvod za takmer dva milióny eur riešiť, nebude niesť následky zrejme ani on. Prokuratúra pod vedením Jaromíra Čižnára prisľúbila odpovede do konca týždňa.

Čižnár síce zatiaľ neodpovedal, či potrestá Kováčika za to, že pred piatimi rokmi podporil stopnutie vyšetrovania, ktoré teraz Krajský súd Bratislava označil za „triviálne učebnicový podvod“.

Prokuratúra však ešte koncom minulého roka vysvetľovala, že prokurátor síce môže byť disciplinárne stíhaný, ale nie v tomto prípade, pretože „rozdielnosť právnych názorov prokurátorov nie je bez zistenia ďalších zákonných podmienok dôvodom na podanie návrhu na začatie disciplinárneho konania“.