Americké clá môžu výrazne znížiť akcie nemeckých automobiliek

Akcie môžu klesnúť až o dvanásť percent.

15. máj 2019 o 15:13 SITA

WASHINGTON. Akcie nemeckého automobilového sektora by mohli klesnúť až o 12 percent, ak americký prezident Donald Trump uvalí clá na európske automobilky.

Trump má do piatka polnoci washingtonského času rozhodnúť, či clá zavedie. To by pravdepodobne poškodilo Nemecko vzhľadom na to, že je jedným z najväčších exportérov áut do USA.

Nemecký akciový trh by sa mohol prepadnúť až o 6 percent a sektor výroby áut a dielcov by mohol stratiť do 12 percent.



Pre televíznu stanicu CNBC to povedal Christoph Schon, výkonný riaditeľ firmy Axioma, ktorá poskytuje riešenia manažmentu rizík. Tieto straty by podľa neho mohli nastať v priebehu troch obchodovacích dní.



Trump pohrozil zavedením 20-percentných ciel na európske autá ešte v roku 2018. "Ak sa v USA naozaj zavedú clá na dovoz áut z eurozóny, potom sa môže úplne zabudnúť na naše ekonomické prognózy. Nebola by šanca na udržateľné oživenie aktivity v druhej polovici roka," vyjadril sa pre CNBC Florian Hense, ekonóm banky Berenberg.



Niektorí analytici si myslia, že Trump by mohol tento týždeň odložiť rozhodnutie o clách na autá a namiesto toho sa sústrediť na prebiehajúce rokovania s Čínou.

"Zatiaľ Trump pravdepodobne bude zaneprázdnený Čínou a zvolí si odloženie sobotňajšieho termínu (podľa európskeho času) pred tým, ako zintenzívni konflikt s EÚ v otázke dovozu áut," povedal Hense pre CNBC.