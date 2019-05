Staré exekúcie by sa mohli ukončiť

Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mohli ukončiť.

13. máj 2019 o 17:45 TASR

BRATISLAVA. Staré exekúcie začaté pred 1. aprílom 2017 by sa mohli ukončiť. Vyplýva to z návrhu zákona o ukončení niektorých exekučných konaní z dielne rezortu spravodlivosti, ktorý v pondelok posunul parlament do druhého čítania.

Stará exekúcia sa podľa návrhu má zastaviť, ak uplynulo päť rokov od jej začatia a nezistil sa majetok, ktorý by stačil aspoň na úhradu trov exekúcie.

Cieľom návrhu zákona je podľa rezortu poskytnúť efektívne riešenie aktuálneho problému dlhodobého vedenia tzv. starých exekúcií.

"Ukončenie tzv. starých exekúcií ex lege zabezpečí rýchlejšiu a funkčnejšiu vymožiteľnosť právom chránených nárokov v exekučnom konaní, v dôsledku čoho sa zefektívni aj vymáhanie pohľadávok pre veriteľov," uvádza sa v predkladacej správe návrhu.

Návrhom zákona chce ministerstvo poskytnúť aj pomoc občanom, "voči ktorým sú dlhodobo vedené staré exekučné konania, v dôsledku ktorých sa ocitli v dlhovej pasci".

Rezort spravodlivosti dávnejšie informoval, že na súdoch je viac ako 3,7 milióna exekúcií podaných podľa starých pravidiel účinných pred 1. aprílom 2017.

Z nich je polovica staršia ako päť rokov a veritelia ich nechávajú ležať na súdoch aj preto, aby nemuseli platiť poplatky. Exekútori a súdy však aj v prípade týchto exekúcií musia robiť úkony, s čím sú spojené náklady.

Oprávnený by mohol podľa návrhu zákona podať opätovný návrh na vykonanie exekúcie, avšak už podľa platných a účinných právnych predpisov v čase podania opätovného návrhu na vykonanie exekúcie.