Trump neostal dlho bez odpovede, Čína ohlásila odvetné clá

Peking plánuje zaviesť odvetné clá v objeme 60 miliárd dolárov.

13. máj 2019 o 14:34 (aktualizované 13. máj 2019 o 15:46) TASR

PEKING. Čína oznámila, že plánuje zaviesť odvetné clá na dovoz z USA v objeme 60 miliárd USD (53,43 miliardy eur).

Clá by sa mali pohybovať v pásme od päť percent do 25 percent a dotknú sa viac než 5000 amerických produktov. Do platnosti vstúpia 1. júna.

Dôvodom je rozhodnutie Washingtonu, ktorý minulý týždeň zvýšil clá na čínsky import v objeme 200 miliárd USD z desiatich percent na 25 percent. Americká administratíva okrem toho pripravuje dodatočné clá aj na zvyšné tovary z Číny.

Peking označil nové clá za odpoveď na unilateralizmus Spojených štátov a ich obchodný protekcionizmus. Čína dúfa, že USA sa v zmysle vzájomného rešpektu vrátia k hospodárskej spolupráci.

Americký prezident Donald Trump ešte pred oznámením čínskeho ministerstva financií o zvýšení ciel varoval Peking pred odvetnými opatreniami.

rump obvinil z eskalácie obchodného sporu Čínu a varoval ju pred dôsledkami. Podľa amerického prezidenta sa obe strany nachádzali tesne pred uzavretím obchodnej dohody, Peking však v poslednej chvíli cúvol.

Clá vo výške 25 percent na dovoz z USA sa budú týkať približne 2500 produktov, na zvyšné tovary budú platiť nižšie clá.

Clá sú z veľkej časti cielené na poľnohospodárstvo, ktoré už predtým zasiahli dôsledky obchodnej vojny Trumpovej administratívy s Čínou.