Intenzívne sucho vystriedali dažde, ochladenie plodinám prospieva

Podmienky pre poľnohospodárov sa zlepšili.

13. máj 2019 o 11:04 TASR

BRATISLAVA. Obdobie intenzívneho sucha vystriedalo daždivé počasie. Nedostatok pôdnej vlahy sa výrazne zmiernil na celom území Slovenska.

Uviedla to pre TASR Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).

Podmienky sa zlepšili

"Kým ešte v polovici apríla patrila medzi suchom najviac ohrozené lokality oblasť východného Slovenska, dnes tamojší poľnohospodári o suchu už nehovoria. Neznamená to však, že jarné sucho nezanechalo na niektorých plodinách výraznejší vplyv, najmä na oziminách, repke a zelenine, ktorú museli pestovatelia intenzívne zavlažovať v neobvykle skorých jarných termínoch," priblížila.

Poznamenala, že Slovenský hydrometeorologický ústav uvádzal k 5. máju 2019 informáciu, že v povrchovej vrstve pôdy ostalo výraznejšie sucho v Turci, Hornej Nitre a Pohroní. Celé východné Slovensko je už v tejto vrstve pôdy bez rizika sucha.

"V krátkom telefonickom prieskume nám 10. mája potvrdili zlepšenie podmienok poľnohospodári pôsobiaci na juhozápade Slovenska, Zemplíne, ale aj severovýchode Slovenska," informovala.

Ochladenie prírode prospelo

V bratislavskom regióne za posledné dni podľa Holéciovej napršalo približne 23 až 30 milimetrov (mm) zrážok. Ochladenie plodinám a celkovo prírode prospelo, znížil sa aj výpar vody.

"Pokiaľ by každý týždeň pár dní popršalo, tak by sme mali ideálne počasie. V našej lokalite začíname čoraz viac hovoriť, 'studený máj, v stodole jar'. Naplnenie tejto pranostiky by bolo veľmi dobrým darčekom pre poľnohospodárov," naznačil posun k lepšiemu Juraj Máčaj, člen predstavenstva SPPK.

Dolný Zemplín, Michalovce, Trebišov a južná časť košického regiónu na konci apríla patrili podľa Holéciovej medzi suchom najviac postihnuté oblasti.

Zmiernenie sucha prišlo v oblasti Dolného Zemplína takmer "päť minút po dvanástej". Za posledné dva týždne tam napršalo okolo 40 mm zrážok, čím sa naplnil tamojší celomájový priemer.

"Oziminám, ktoré ešte v apríli trpeli nedostatkom zrážok, už toto daždivé počasie veľmi nepomôže. Niektoré porasty pšeníc slabo odnožili a už teraz je predpoklad nižších úrod. Aktuálny dážď však prospieva všetkým jarným plodinám. Porasty sú v dobrej kondícii," uviedol Alexander Palágyi, člen predstavenstva SPPK.

Holéciová doplnila, že pozitívny vplyv daždivých dní na vegetáciu majú aj poľnohospodári, ktorí hospodária na severovýchode Slovenska. "Vlaha je veľmi vítaná a o suchu už v našom regióne nehovoríme. Prší nám každý deň," priblížil Milan Semančík, člen predstavenstva SPPK.

Dlhodobá predpoveď počasia naznačuje, že daždivé počasie bude pokračovať. Slovenský hydrometeorologický ústav informuje, že minimálne do štvrtka 16. mája bude na viacerých miestach pretrvávať daždivé počasie.