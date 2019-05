Poslanci rokujú o návrhu novely protischránkového zákona

Minister Gál chce, aby sa odbúrala zbytočná administratíva.

13. máj 2019 o 10:51 (aktualizované 13. máj 2019 o 12:19) SITA, TASR

BRATISLAVA. Rokovanie 45. schôdze parlamentu v pondelok pokračuje tretím rokovacím dňom a návrhmi z dielne rezortu spravodlivosti. Poslanci si v úvode schôdze odsúhlasili, že v pondelok 13. mája budú hlasovať len o 17.00 h.

Poslanci, ktorých je v pléne zatiaľ len hŕstka, sa ako prvému venujú návrhu novely zákona o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon).

Zákon vypracovali ešte za Žitňanskej

Novela reaguje predovšetkým na poznatky z praxe. V súčasnosti platný protischránkový zákon vypracoval rezort spravodlivosti ešte za ministrovania Lucie Žitňanskej.

Podľa súčasného šéfa ministerstva Gábora Gála (Most-Híd) je zákon funkčný a splnil základné ciele, na ktoré bol určený. Štát podľa neho v súčasnosti vie, s akými spoločnosťami obchoduje, keďže tieto firmy musia byť registrované v evidencii partnerov verejného sektora.

Známe sú tiež osoby, ktoré čerpajú konečné výhody, prípadne sú zapojené do samotných obchodov.



Rezort považoval za nevyhnutné protischránkový zákon vyhodnotiť po jeho zavedení.

„Cieľom predkladaného návrhu zákona je v reakcii na vyhodnotenie právnej úpravy registra partnerov verejného sektora vykonať korekcie tak, aby bol zachovaný jej účel vymedzený Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky a zároveň, aby došlo k vyváženiu právnej úpravy tak, aby sa odbúrala zbytočná administratívna záťaž tam, kde je to účelné," uviedol minister v pléne.

Žitňanská poukázala na vymazanie v snahe vyhnúť sa vyšetrovaniu

Dobrovoľné vymazanie sa z registra partnerov verejného sektora by nemalo znamenať skončenie preverovania. Ak už raz niekto klamal pri predkladaní informácií do registra, proces by mal byť overiteľný.

V rozprave k zákonu o registri partnerov verejného sektora to povedala exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (nezaradená).

"Myslím si, že je to vec, ktorá je ošetriteľná, aby v takom prípade aj dobrovoľné vymazanie sa neznamenalo aj automaticky skončenie preverovania," skonštatovala Žitňanská s tým, že za posledný rok sa ukázalo ako problémové práve účelové vymazanie sa z registra v snahe vyhnúť sa vyšetreniu prípadu.

Hovoriť by o tom chcela ešte v druhom čítaní, kde vidí možnosti na spresnenie návrhu, aby bolo okrem toho jasné aj to, aké transakcie zákon upravuje, aké sú výnimky a podobne.

Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) reagoval tým, že s odborníkmi hľadali správne riešenie. "Bohužiaľ, nedokážeme nájsť stopercentnú formuláciu, ale stále sa o nej môžeme baviť," podotkol.

Presne tie konania, ktoré sa podľa jeho slov medzitým rozbehli, budú dôvodom stretnutia so sudcami aj odborníkmi.

Snahou rezortu spravodlivosti, ktorý návrh predložil, je nájsť vhodné vyváženie právnej úpravy z pohľadu verejného záujmu a záujmov partnerov verejného sektora.

Cieľom návrhu je okrem iného nanovo vymedziť pojem "partner verejného sektora", a tým aj okruh osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora postupom podľa tohto zákona.