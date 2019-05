Vláda by mala predložiť kandidáta na predsedu rozpočtovej rady, myslí si SaS

Súčasnému predsedovi Ivanovi Šramkovi sa skončí funkčné obdobie.

13. máj 2019 o 10:25 (aktualizované 13. máj 2019 o 15:41) TASR

BRATISLAVA. Vláda by mala čím skôr predstaviť kandidáta, ktorého plánuje navrhnúť do funkcie predsedu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ). Vyzýva ju na to opozičná strana SaS. Súčasnému predsedovi Ivanovi Šramkovi sa končí funkčné obdobie 26. júna tohto roka.

SaS upozornila na to, že verejnosť sa stále nedozvedela kandidáta, ktorého vláda namiesto Šramka navrhne Národnej rade SR.

Treba aj opozičné hlasy

"Parlament podľa zákona volí predsedu rozpočtovej rady trojpätinovou väčšinou, takže vládna koalícia bude potrebovať na zvolenie aj hlasy opozičných poslancov. Obávame sa, že trojpätinovú väčšinu, ktorá zvolí nového predsedu RRZ, budú zase tvoriť poslanci politického extrému tak, ako to bolo v prípade ústavného zastropovania dôchodkov," uviedol v správe pre médiá predseda SaS Richard Sulík.

Hnutie upozorňuje na to, že niektoré opatrenia vlády budú mať negatívny vplyv na verejné financie.

"Sumár opatrení na strane štátnych výdavkov a príjmov, ktoré už táto vláda prijala alebo sa pripravuje prijať, bude mať krátkodobý i dlhodobý negatívny vplyv na verejné financie, a teda aj na výšku verejného dlhu," tvrdí podpredsedníčka SaS Jana Kiššová.

Šramko nastavil latku vysoko

Podľa liberálov by malo byť v záujme vlády, aby občania dostali včas varovné signály od Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Preto je potrebné zvoliť za jej predsedu renomovaného odborníka, ktorý bude schopný garantovať nezávislé posudzovanie vládnych politík ovplyvňujúcich vývoj verejných financií a verejného dlhu.

"Takým predsedom bol práve Ivan Šramko a svojou prácou nastavil latku vysoko. Vláda by ju pri novej voľbe nemala podliezť, hoci pokles preferencií koaličnej strany naviguje na grécku cestu - na cestu štátneho krachu. Stále sa jej Slovensko môže vyhnúť a významný vplyv na to bude mať práve RRZ," dodal poslanec SaS Eugen Jurzyca.

Ministerstvo financií uviedlo, že otázku nového predsedu RRZ rieši. "Kandidát, ktorý splní odborné predpoklady, by mal byť predstavený v zákonom stanovenom termíne," doplnil tlačový odbor rezortu financií.