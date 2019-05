Otcovia na Slovensku by mohli mať nárok na minimálne desať dní otcovskej dovolenky

Opatrenie súvisí s eurosmernicou, ktorú už schválil Európsky parlament.

12. máj 2019 o 19:30 TASR

BRATISLAVA. Otcovia na Slovensku by po narodení dieťaťa mohli mať nárok na minimálne 10 dní otcovskej dovolenky.

Sľubuje to Smer v rámci sociálneho balíčka, po opatrení však volajú aj opoziční poslanci.

Nastavenie opatrenia

Ministerstvo práce v súčasnosti analyzuje budúce nastavenie tohto opatrenia, konkrétny návrh by mohol byť predstavený na jeseň.

Diskusia o zavedení otcovskej dovolenky sa na Slovensku vedie už dlhšiu dobu. Opatrenie súvisí s eurosmernicou, ktorú už schválil Európsky parlament.

Zavádza minimálnu dĺžku otcovskej a neprenosnej rodičovskej dovolenky v celej Európskej únii.

Podľa eurosmernice by mala byť táto otcovská dovolenka platená minimálne vo výške nemocenských dávok, taktiež stanovuje individuálny nárok na štyri mesiace platenej rodičovskej dovolenky, z toho minimálne dva mesiace neprenosnej rodičovskej dovolenky.

Eurosmernica ďalej stanovuje nárok na päť dní opatrovateľskej dovolenky, nariaďuje tiež, aby mali pracovníci právo žiadať o flexibilné formy organizácie práce tak, aby si svoj pracovný čas mohli vyváženejšie rozvrhnúť a plniť si svoje opatrovateľské povinnosti. Jednotlivé štáty majú na prebratie eurosmernice do národnej legislatívy tri roky.

Do konca volebného obdobia

Minister práce Ján Richter (Smer) avizoval, že by návrh na zavedenie otcovskej dovolenky spolu s ďalšími nariadeniami eurosmernice mohol byť predstavený ešte do konca tohto volebného obdobia.

"Trvám na tom, že ešte v priebehu tohto volebného obdobia budeme tvrdo pracovať na prevzatí tejto eurosmernice do slovenských podmienok. Celé to chceme prehodnotiť a ak budeme pripravení, tak aj niekedy na jeseň ísť do legislatívneho procesu," avizoval tento týždeň Richter.

Podľa neho by koaliční partneri nemali mať s týmto opatrením problém. "Toto nie sú veci, ktoré by mali rozdeľovať vládnu koalíciu, opozíciu. Ak budeme pripravení, tak pôjdeme do legislatívneho procesu," doplnil Richter.

Preplácanie Sociálnou poisťovňou

Zavedenie 14-dňového voľna preplácaného Sociálnou poisťovňou pre otcov po narodení dieťaťa presadzuje už dlhšiu dobu aj nezaradená poslankyňa a kandidátka na europoslankyňu Simona Petrík.

Svoj návrh predložila už niekoľkokrát aj do parlamentu. Upozorňuje na to, že Richter ho sľuboval prijať už pred dvomi rokmi.

"Nerozumiem tomu, čo spôsobilo toto zdržanie ministra Richtera, nemá to opodstatnenie. Oteckovia si musia dnes brať voľno z práce, ktoré im potom chýba, aby pomohli mame po pôrode a strávili s bábätkom prvé dni. Sme medzi poslednými krajinami EÚ, ktoré nemajú preplácané voľno pre otcov po narodení dieťaťa," tvrdí Petrík.

Podľa jej slov je dokázané, že otcovské voľno po jeho skončení vedie k väčšej angažovanosti mužov pri starostlivosti o ich deti. "Zdieľanie rodičovských povinností tiež zmazáva znevýhodnenie žien na trhu práce," myslí si Petrík.

Eurosmernicu analyzuje

Rezort práce uviedol, že eurosmernicu analyzuje.

"Pracujeme na komplexnej analýze o budúcom nastavení pravidiel v podmienkach SR. Považujeme túto dlho diskutovanú smernicu za ďalší vítaný priestor pre pokračovanie v zlepšovaní podmienok zosúlaďovania pracovného a rodinného života rodičov a posilnenie väzieb medzi matkou, otcom a dieťaťom, po jeho narodení," doplnil hovorca rezortu Michal Stuška.

Ministerstvo tiež tvrdí, že je nevyhnutné nové nároky a práva poistencov z tejto smernice skĺbiť s existujúcimi systémami materskej a rodičovskej dovolenky, zdravotného poistenia, nastavením OČR, pracovnej neschopnosti, ale aj s nastavením dovolenky v pracovnom práve.

"Opozícia predkladá svoje návrhy, ignorujúc diskusiu s tými, ktorých sa zmeny majú týkať, navyše v kolízii zo súčasným nastavením sociálnych a pracovno-právnych systémov v SR. Komplexnosť pomoci rodičom na Slovensku je pritom už v súčasnosti na špici Európy, aj v oblasti flexibility či dĺžky rodičovskej a materskej dovolenky pre otcov," dodal Stuška.

Prebratie ustanovení eurosmernice si na Slovensku vyžiada zmeny najmä v Zákonníku práce.

Napríklad bude potrebné upraviť možnosť čerpania rodičovskej dovolenky flexibilným spôsobom, upraviť povinnosti zamestnávateľov voči pracovníkom či upraviť právomoci orgánu rodovej rovnosti konať v záležitostiach týkajúcich sa diskriminácie.