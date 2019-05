Ukrajina obnovila dodávky ropy do Európy cez ropovod Družba

Dodávky ropovodom boli prerušené koncom apríla.

11. máj 2019 o 17:35 ČTK

KYJEV. Ukrajinský prevádzkovateľ ropovodov Ukrtransnafta obnovil transfer ropy k európskym klientom ropovodom Družba.

Oznámila to agentúra Reuters s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti.

Znečistenie ropy

Dodávky ropovodom boli prerušené koncom apríla kvôli znečisteniu ropy organickým chloridom, ktorý môže poškodiť rafinérie.

Ropovod Družba z Ruska sa v Bielorusku rozdeľuje na dve vetvy - severnú vedie do Poľska a Nemecka, južná potom cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky.

Kapacita ropovodu činí až jeden milión barelov ropy denne, čo je zhruba jedno percento globálneho dopytu.

"Vo 14:35 (13:35 SELČ) Ukrtransnafta obnovila prepravu ropy k európskym zákazníkom prostredníctvom ropovodu Družba," uvádza sa vo vyhlásení.

Podľa firmy k tomu prispeli odborníci z maďarskej ropnej firmy MOL. Tí vykonali dodatočné analýzy ropy, ktorá je v súčasnosti v potrubí, a potvrdili, že sú pripravení ju prijať.

Výpadky dodávok

S výpadkami dodávok prostredníctvom ropovodu Družba sú už z minulosti skúsenosti, najmä z 90. rokov.

Prerušenie dodávok malo najrôznejšie príčiny - od požiadavky vtedajšieho Sovietskeho zväzu na platbu vo voľne zameniteľnej mene cez spory medzi Ruskom a Ukrajinou o výške tranzitných poplatkov až po zaplnenej zásobníkov.

Problémy s dodávkami občas pôsobilo aj počasie. Ku kontaminácii ropy ale v Rusku dochádza zriedka.

Podľa obchodníkov sa vyšší podiel organického chloridu objavil v ruskej rope zhruba pred desiatimi rokmi, avšak znečistenie bolo oveľa nižšia.

Organické chloridy sú zlúčeniny používané v k zvýšeniu ťažby z ropných polí a na zrýchlenie toku ropy.

Zlúčeniny je ale potrebné pred vstupom do ropovodu odstrániť, pretože okrem iného spôsobujú koróziu a pri vysokých teplotách môžu vytvárať jedovatý chlór.