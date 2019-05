České liehovary chcú rovnú daň z alkoholu, aj pre pivo a víno

11. máj 2019 o 12:20 TASR

PRAHA. Český štát by mal jednotným spôsobom zdaňovať všetkých výrobcov a dovozcov alkoholických nápojov, a to podľa obsahu čistého alkoholu.

Nielen liehovary ako doteraz, ale najnovšie aj pivovary a vinárov, ktorí majú z produkcie tichých vín nulovú daň.

Zvýšenie dane z liehu

Navrhla to Únia výrobcov a dovozcov liehovín ČR v rámci pripomienkového konania k plánom ministerstva na zvýšenie dane z liehu (a tiež tabaku a hazardu). Informovali o tom Lidové noviny.

Únia argumentuje, že každá nadmerná konzumácia alkoholu je škodlivá a polliter piva alebo dve deci vína obsahujú viac čistého etanolu ako "štamperlík" 40-percentnej liehoviny.

Podľa nej by bolo teda spravodlivé vymeriavať daň všetkým rovnakým spôsobom.

To by však znamenalo zvýšenie dane z piva. A vôbec prvýkrát by štát zdanil aj tiché vína. Oba nápoje by tak zdraželi aj v obchodoch.

"Niečo také je nepredstaviteľné. Víno je miestna tradícia. Krajiny, kde sa vyrába, ho až na výnimky nezdaňujú. A okrem toho, pre štát by to znamenalo obrovské administratívne náklady," oponuje šéf Zväzu vinárov ČR Tibor Nyitray.

Nulová sadzba

Podobne argumentuje aj ministerstvo financií, ktoré akékoľvek zvýšenie dane z vína i piva odmieta.

Poukazuje na skutočnosť, že z blízkych krajín vyberá daň z vína len Poľsko a nulovú sadzbu má aj Maďarsko. Na druhej strane daň pre vinárov (hoci symbolickú) majú napríklad vo Francúzsku či v Grécku.

Nedávno zverejnené plány ministerstva financií na zásadné zdraženie liehovín a tabaku od budúceho roka a zvýšenie dane z hazardu vyvolali horúčkovitú presvedčovaciu kampaň zo strany dotknutých firiem.

Liehovary odmietajú tieto plány s odkazom na rast čierneho trhu a nelegálneho pálenia po zvýšení dane.

"Česká republika už má svoju veľmi negatívnu skúsenosť s nárastom nelegálneho trhu a liehovej mafie po zvýšení dane v roku 2010. Ďalšie, a ešte k tomu také výrazné zvýšenie dane by viedlo k masívnemu presunu konzumentov k tomu lacnejšiemu a nezdanenému alkoholu. Vo výsledku by tým stratili legálni výrobcovia aj štát," tvrdí prezident Únie výrobcov a dovozcov liehovín Pavel Dvořáček.

Návrh na jednotný spôsob zdanenia

Únia liehovarníkov argumentuje aj tým, že ministerský plán na 13-percentné zvýšenie dane z liehu by mal podľa kalkulácií úradníkov zvýšiť ročný výber dane o necelú 1 miliardu korún (38,88 milióna eur).

Na ilustráciu vlani štát vybral z liehu 7,9 miliardy Kč. Liehovary pritom s odkazom na svoje vlastné výpočty tvrdia, že by ich návrh na jednotný spôsob zdanenia alkoholu priniesol do štátnej pokladnice zhruba 20 miliárd Kč navyše.

O taký veľký nárast príjmov z daní by sa nepostarali vinári, ale najväčšou mierou pivovary, vzhľadom na vysokú spotrebu piva v ČR. Ich súčasná daňová sadzba nezávisí od obsahu alkoholu, ale od stupňovitosti, a nie je vysoká, necelé 2 Kč z pol litra dvanástky.

Svetový rekord na obyvateľa

Celkovo sa v Česku predá ročne okolo 1,6 miliardy litrov alkoholického piva, čo je svetový rekord na obyvateľa, zatiaľ čo vína sa predá vyše 200 miliónov litrov, výrazne pod priemerom v Európe a liehovín 70 miliónov litrov, približne európsky priemer na hlavu.

Vysoká spotreba piva má za následok, že sa takmer polovica celkovej spotreby alkoholu (prepočítaného na čistý lieh) v Česku skonzumuje v podobe piva.

Na liehoviny a všeobecne "tvrdý" alkohol pripadá 29 % etanolu, pritom výrobcovia a dovozcovia liehovín odvádzajú štátu výrazne vyššiu sumu na spotrebnej dani než pivovary.