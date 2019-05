Kedysi miláčik, teraz vydedenec. Tak píše Bloomberg o českej korune

Zahraniční investori sa snažia opustiť svoje rozsiahle stávky na korunu.

10. máj 2019 o 17:32 ČTK

LONDÝN, PRAHA. Investori prestali českú korunu vnímať ako bezpečné útočisko a v dôsledku nadmerných stávok na jej rast sa česká mena zmenila "z miláčika na vydedenca". Píše o tom na svojich internetových stránkach agentúra Bloomberg.

Analytici pred rokom predpovedali trojpercentný rast kurzu koruny, ktorý sa ale nedostavil. Koruna sa teraz k euru predáva v kurze okolo 25,70 Kč za euro.

Koniec bezpečného útočiska?

O strate statusu koruny ako bezpečného útočiska podľa Bloombergu hovorí napríklad hlavná ekonómka Raiffeisenbank Helena Horská, podľa ktorej trh s korunou nefunguje primeraným spôsobom.

Koruna v týchto dňoch oslabuje, hoci Česká národná banka (ČNB) minulý týždeň prikročila k ďalšiemu zvýšeniu úrokových sadzieb.

Niektoré veľké banky, napríklad Raiffeisen Bank International, ING a JPMorgan, teraz miesto na rast kurzu českej meny vsádzajú na jej ďalší pokles, píše Bloomberg.

"V podstate už po finančnej kríze sa zastavil dovtedy silný trend spevňovania koruny, a to aj keď opomenieme intervenčné obdobie. Z pohľadu ekonomických fundamentov by koruna mala mať stále priestor dostať sa oproti euru na silnejšie hodnoty, ale je to pohľad len z jednej strany. Tou druhou je analýza finančných tokov cez hranice, a tá naopak hovorí pre oslabovanie koruny. Dôvodom je veľký objem špekulatívnych peňazí, ktoré pritiekli najmä v roku 2017 a z veľkej väčšiny v korune stále zostávajú. Ak by mali odísť, korunu to oslabí," popísal situáciu analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Premenlivý kurz

Kurz českej meny sa v piatok popoludní pohyboval okolo 25,73 Kč za euro. Koruna bola od vzniku eura v roku 1999 najsilnejšia v septembri 2008, kedy euro spadlo až na 22,91 Kč.

Najslabšia potom bola koruna hneď v období vzniku eura, kedy bola jednotná európska mena ku korune vysoko nad 38,00 Kč / EUR.

Po skončení intervencií ČNB proti posilňovaniu tuzemskej meny, kedy bol kurz pri hranici 27,00 Kč za euro, bola koruna najsilnejšia vlani vo februári.

Vtedy sa dostala až na 25,12 Kč / EUR. Za posledných 12 mesiacov bola koruna najslabšia vlani v júli, a to na 26,178 Kč / EUR, pripomenul analytik Cyrrusu Michal Brožka.

Naopak najsilnejšia bola vlani v septembri, keď sa kurz dostal až na 25,40 Kč za euro. Menové kurzy sú podľa Brožku z princípu veľmi premenlivé a ťažko predvídateľné.

Bezpečná v regióne

"Koruna nikdy nebola bezpečným prístavom v pravom slova zmysle. Bola skôr chápaná ako relatívne bezpečná v rámci svojho regiónu. A túto pozíciu podľa môjho názoru nestratila," poznamenal.

ČNB v rokoch 2013 až 2017 držala kurz koruny na umelo nízkej úrovni, aby podporila infláciu a hospodársky rast.

Zahraniční investori v tom čase masívne nakupovali koruny s vyhliadkou na rast kurzu po skončení intervencií. Ten sa skutočne dostavil a česká koruna sa v roku 2017 zaradila medzi meny s najvyšším rastom.

Následne však jej posilňovanie zastavili obchodné spory a neistota okolo odchodu Británie z Európskej únie.

Zahraniční investori sa teraz snažia opustiť svoje rozsiahle stávky na korunu. Tento proces je však pomalý, pretože ho komplikuje nedostatok záujemcov o kúpu českej meny, upozorňuje Bloomberg.