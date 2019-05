Trumpov rozpočtový plán podľa Kongresu prekypuje optimizmom. Až príliš

Plán by podľa výpočtov viedol k výrazne vyšším deficitom, ako Trump sľuboval.

10. máj 2019 o 13:39 SITA

WASHINGTON. Rozpočtový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa by viedol k výrazne vyšším deficitom, ako sľuboval, keď ho v marci zverejnili.

Hlavným dôvodom je to, že plán je založený na príliš optimistickej prognóze ekonomického rastu.

Rozpočtový úrad Kongresu (CBO) odhaduje, že Trumpov rozpočet, ak by bol prijatý v navrhovanom rozsahu, by vytvoril deficit, ktorý by v nadchádzajúcom desaťročí bol o 2,7 bilióna USD väčší, ako sľuboval rozpočtový úrad Bieleho domu.



CBO predpovedá, že deficit za roky 2020 až 2029 by bol v celkovej sume takmer desať biliónov USD. Biely dom prisľúbil, že celkový deficit za uvedené obdobie bude 7,3 bilióna USD.

Dôvodom rozdielu je to, že Trumpov rozpočtový plán ráta s rastom ekonomiky v nadchádzajúcom desaťročí v priemere na úrovni 2,9 percenta ročne. CBO však predpokladá, že hospodársky rast USA bude v priemere 1,8 percenta ročne.