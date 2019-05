Európska komisia ocenila zavedenú reformu verejného obstarávania

Brusel už nemá výhrady, aby na zoštíhlenie kontroly eurofondových zákaziek dozeral ÚVO.

9. máj 2019 o 17:02 SITA

BRATISLAVA. Európska komisia už nemá výhrady, aby na zoštíhlenie trojstupňovej kontroly čerpania eurofondových zákaziek na Slovensku v budúcom programovom období 2021 až 2027 dohliadala jedna národná autorita, a to Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO).

Komisia zároveň ocenila zavedenú reformu verejného obstarávania, vrátane novely zákona od začiatku tohto roka, elektronizáciu verejných nákupov a tiež pripravovanú profesionalizáciu verejného obstarávania.

Agentúru SITA o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa ÚVO Janka Zvončeková v súvislosti s rokovaním predsedu úradu Miroslava Hliváka v Bruseli.

Prečítajte si tiež: Prekážky vo verejnom obstarávaní sa podľa Kisku darí odbúravať

"Pri čerpaní eurofondov si nepočíname dobre. Jedným z problémov, ktorý to spôsobuje, je aj viacstupňová kontrola, ktorá to brzdí. Viem, že je to pozostatok minulosti, ako úrad fungoval do môjho nástupu. My sme však urobili značné legislatívne aj nelegislatívne kroky, aby sa kontrola na našom úrade zásadne zrýchlila," povedal Hlivák k rokovaniu so zástupcami generálnych riaditeľstiev Európskej komisie pre regionálny rozvoj a hospodársky rast v stredu v Bruseli.

Úrad znížil trvanie kontroly o takmer dva mesiace, z viac než sto na v priemere sedemdesiat dní.

Komisii dali dôkazy

Hlivák privítal, že úrad má podporu, aby bol orgánom, ktorý má v systéme kontroly zostať a má byť národnou autoritou.

Komisii podľa predsedu úradu dali hmatateľné dôkazy o transparentnom a kompetentnom prístupe k verejnému obstarávaniu, ale komisia uvedené opatrenia aj ocenila. Myslí si, že pre Slovensko je to dobrá správa.

"Znamená to, že exekutíva EÚ už nemá výhrady voči tomu, aby v novom programovom období bol práve ÚVO tou národnou autoritou, ktorá bude mať na starosti kontrolu eurofondových zákaziek. ÚVO už nie je na čiernom zozname EK ako v minulosti," uviedol Hlivák.

Cieľom zrýchliť kontrolu zákaziek

Komisia odporučila úradu pokračovať na ceste, ktorou sa uberá a ktorá vedie k zrýchleniu a zefektívneniu čerpania eurofondov.

Prečítajte si tiež: Úrad pre verejné obstarávanie navrhuje vytvoriť komoru odborných garantov

"Európska komisia oceňuje, že sa úrad komunikačne otvoril, že sa stal jej partnerom. ÚVO je už pre Brusel relevantným, dôveryhodným a akceptovaným partnerom," poznamenal Hlivák.

Návšteva v komisii podľa neho bola súčasťou snahy úradu, aby kontrolu aj eurofondových zákaziek zrýchlil.

"Je totiž potrebné etablovanie úradu aj pred komisiou. Sme nezávislý kontrolný orgán, ktorý musí robiť všetko pre naplnenie verejného záujmu. Prebrali sme obsah reformy verejného obstarávania aj s prvkami, ako sú profesionalizácia verejného obstarávania, elektronizácia procesu verejných nákupov, legislatívne zmeny účinné od 1. januára 2019, ale aj budovanie dobrého mena úradu doma aj v zahraničí," dodal Hlivák.