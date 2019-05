Kedy zaplatíme v Česku eurom? Pýtali sme sa analytikov

Kritériá na euro Česi spĺňajú, s jeho prijatím váhajú.

Na Slovensku platíme spoločnou európskou menou už desať rokov. Priniesla mnoho výhod, ale aj nejaké negatíva. V Česku však zatiaľ vidia hlavne nevýhody.

„Nálada 'našich bratov' je podľa prieskumov proti prijatiu eura. Tento názor panuje už desať rokov a prevláda u 70 percent obyvateľstva. Návrat k ochote prijať euro preto nebude jednoduchý. Na druhej strane korešponduje s názormi politikov a zmena vlády môže znamenať aj zmenu vo vnímaní eura,“ hovorí Pavel Škriniar z Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Hoci by Česi euro prijať mohli, cesta k nemu bude, zdá sa, naozaj zdĺhavá.

V Česku vládne národná hrdosť

„Česi sú pomerne veľkí euroskeptici. Téma eura nie je medzi voličmi populárna, preto ju dnes nikto neskúša otvárať,“ hovorí Radoslav Kasík, Chief Investment Officer spoločnosti Finax.

S prijatím eura sú spojené nielen ekonomické, ale aj politické rozhodnutia a prebratie zodpovednosti.

„Na prijatie eura je potrebná taká vláda, ktorá prenechá rozhodovanie o menovej otázke na Európsku centrálnu banku,“ dopĺňa Škriniar.

Vzhľadom na súčasné nálady v českej spoločnosti a vývoj politickej scény je teda možné, že sa naši susedia tak skoro nebudú uchádzať o členstvo v menovej únii a nevidia na to ani dôvod.

„Hlavná otázka znie, prečo vstupovať do spolku, kde štáty južnej Európy eurozónu brzdia. Navyše Grécko stále nie je definitívne zachránené. Jeho záchrana podľa nás bude eurozónu ešte niečo stáť,“ zamýšľa sa Jiří Cihlář, analytik finančných trhov českej spoločnosti Next Finance.

Čechov odrádza strata úspor a strach o svojprávnosť

Odmietavé stanovisko voči euru v Česku do istej miery formujú aj skúsenosti z iných krajín. Medzi najhlavnejšie negatíva patrí zdražovanie, ktoré sa dotklo aj Slovenska.

„Jedným z dôvodov, prečo ministerstvo financií a Národná banka zatiaľ neodporúča vstup do eurozóny, je strach o zásadné znehodnotenie úspor občanov. Ďalším dôvodom je zapojenie sa do Európskeho stabilizačného mechanizmu, čiže aj ručenie za dlhy iných členov eurozóny a doplácanie na ne,“ tvrdí hovorca FIO banky Jakub Heřmánek.

Vidina vlastnej meny ako jednoduchej alternatívy k prípadným prešľapom fiškálnej politiky je v Česku veľmi silná.

„S prijatím eura by časti firiem odpadli náklady na zabezpečenie kurzu, no stále si myslím, že pre českú ekonomiku ako celok je lepšie zostať pri korune. Dôvodom je práve to, že kurz koruny môže slúžiť ako nárazníkový štít v prípade zhoršenia ekonomických podmienok,“ zdôvodňuje Cihlář.

Navyše sa Radoslav Kasík domnieva, že Európa aktuálne nemá pre Českú republiku zaujímavú ponuku. Pohľad krajiny na euro by mohla zmeniť neočakávaná ekonomická udalosť ako problém s menou, infláciou, platobnou bilanciou alebo rezervami. To však najbližšie roky zrejme nehrozí.

Na druhej strane si treba uvedomiť, že ani česká koruna nie je tak stabilným prvkom, ako sa môže zdať.

„Česká koruna nie je stabilná. Za ostatné roky kolísal kurz českej koruny takmer o dvadsať percent, od približne 24 korún za jedno euro po približne 28 korún. Mena sa považuje za stabilnú, keď v horizonte posledných desiatich rokov nekolíše viac ako o desať percent . Pri dlhodobých kontraktoch je takýto výkyv nebezpečný, kontrakt sa pretože sa môžu razom stať stratové,“ hovorí o situácii na českej finančnej scéne predseda politickej strany Doprava Ondrej Matej.

Kedy budeme v Česku platiť eurom?

Keďže v Česku zatiaľ nevidia prínos prijatia eura, do eurozóny sa nehrnú.

„Súčasná vláda Andreja Babiša prijatie nepripravuje, takže pravdepodobnosť, že bude euro prijaté do desiatich rokov, sa ďalej znižuje,“ hovorí analytik TopForex Patrik Mackových.

„Je takmer isté, že Česko v najbližšej dekáde na euro neprejde, pretože neprijíma žiadne opatrenie na splnenie kritérií pre fixáciu meny do fluktuačného pásma,“ dopĺňa finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik.

Ministerstvo financií Českej republiky s Českou národnou bankou navyše v poslednom materiáli odporučili vláde, aby zatiaľ neurčovala cieľový dátum vstupu do eurozóny.

„Jedným z dôvodov je zmena pravidiel eurozóny, kvôli ktorej sa dá len ťažko odhadovať, aké záväzky by na Českú republiku po jej vstupe dopadli, ako to uviedla aj ministerka financií Alena Schillerová,“ hovorí Heřmánek.

Na to, aby sa postoj Českej republiky k euru zmenil, bude potrebné zmeniť klímu v samotnej Európskej únii.

„Jedným z dôvodov odporu voči euru v Česku je odovzdanie kompetencií menovej politiky do Frankfurtu, čím domáca centrálna banka stráca kompetencie a schopnosť reagovať na pokles ekonomickej aktivity. Česká republika si v ostatných rokoch dokázala euro importovať zafixovaním kurzu koruny aj bez jeho prijatia,“ komentuje analytik Across Private Investments Jakub Rosa.

Ak sa však Česká republika pre euro rozhodne, bude na to potrebné, aby sa zmenila aj eurozóna.

„Eurozóna sa musí rovnať Európskej únii. Krajiny, ktoré dnes nemajú euro, síce využívajú všetky benefity z členstva v Únii, nijako sa však nepodieľajú na rizikách. Ak chceme, aby sa Únia stala skutočnou veľmocou, musí mať splnené štyri podmienky. Spoločná mena, spoločná zahraničná politika, spoločná armáda a bezpečnosť, čiže ochrana spoločnej vonkajšej hranice,“ tvrdí Matej z politickej strany Doprava.

Ak sa tieto vízie podarí naplniť a situácia v eurozóne sa zmení, podľa Mateja je možné, že sa zmenia aj postoje obyvateľov Česka k európskej mene.

Česi by sa s eurom stali svetovou ekonomikou

Napriek tomu, že v Česku s prijatím eura váhajú, analytici tvrdia, že by im prospelo.

„Česká republika by sa vzhľadom na stav a silu svojej ekonomiky prijatím eura zaradila medzi vyspelé európske krajiny,“ domnieva sa Kasík.

Krajine by to prinieslo množstvo ďalších výhod.

„Česko ako exportne orientovaná ekonomika by z eura jednoznačne profitovala. Na druhej strane, česká ekonomika si aj vďaka stabilnej národnej mene a aktívnej politike regulácie Českej národnej banky udržiava slušný rast a české firmy dokážu fungovať aj bez zúčtovania euromeny,“ dodáva Búlik.

Výhody zavedenia eura sú nadnárodné a dlhodobé. Euro do krajín prináša dlhodobú stabilitu meny, zjednodušenie a zlacnenie zahraničného obchodu aj pohyb občanov v rámci Európskej únie, ako i zameniteľnosť eura kdekoľvek na svete.

„Hlavným prínosom je, že euro predstavuje stabilnú svetovú menu, ktorá je všade vo svete zameniteľná. Pre občanov a firmy by odpadli všetky poplatky za finančné operácie a urýchlil by sa platobný styk. Pomohlo by to aj rozvoju turistického ruchu Českej republiky. Firmám by totiž odpadlo riziko kurzových strát z titulu výkyvov kurzov národných mien,“ vymenúva Matej.

Euro je jednoducho svetová mena a na svete nie je veľa krajín, ktorých vlastná mena sa považuje za svetovú. Ani česká koruna takou nie je.

„Mať svetovú menu v peňaženke má svoje výhody,“ uzatvára Škriniar.

