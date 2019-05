Termínovaný vklad alebo stavebné sporenie. Čo sa oplatí viac?

Peniaze môžete zhodnocovať výhodne a bez rizika.

20. máj 2019 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš pre Wüstenrot stavebnú sporiteľňu

Zlaté časy termínovaných vkladov sú na Slovensku už minulosťou. Úročenie totiž neprekonáva ani hranicu inflácie. Preto sa mnoho sporiteľov obzerá, kde zarobiť viac a pritom neriskovať. Riešením je nové stavebné sporenie.

Bezpečný prístav pre vaše peniaze

Termínovaný vklad je určený pre klientov, ktorí uprednostňujú jednoduchý, bezpečný a tradičný vkladový produkt. Je obľúbený aj vďaka absolútnej bezpečnosti finančných prostriedkov.

Nehrozia na ňom žiadne poklesy investície, čo sa môže stať napríklad pri investovaní do podielových fondov alebo investičných vkladov.

O peniaze však neprídete ani v stavebnom sporení. To, čo si odložíte, dostanete nazad, navyše je vopred známy celkový výnos.

V porovnaní s dlhopismi a zmenkami majú peniaze na termínovanom vklade a stavebnom sporení ďalší bonus navyše.

Spadajú pod Fond na ochranu vkladov. Ten garantuje, že ak niektorá banka nebude schopná vyplatiť vložené peniaze, fond je zo zákona povinný vyplatiť vám ich až do výšky 100-tisíc eur.

Jediné, v čom sa tieto dva produkty líšia, je vstupný poplatok a úročenie.

Termínované vklady sú zriadené aj vedené bez poplatku, pri stavebnom sporení je vstupný poplatok za uzatvorenie zmluvy. Vďaka vyššiemu úroku sa vám však poplatok rýchlo vráti.

Inflácia verzus úročenie

Pri výbere sporiaceho produktu sa netreba pozerať len na výšku úroku, ale aj na mieru inflácie.

Podľa Štatistického úradu bola napríklad v roku 2010 miera inflácie na Slovensku jedno percento. V tom istom roku sa podľa Národnej banky Slovenska termínované vklady domácností do dvoch rokov zhodnocovali na úrovni 1,6 percenta a nad dva roky dokonca 2,6 percenta.

Platí teda, že čím je nižšia miera inflácie, tým vyššie zhodnotenie dosiahnete. V roku 2014 bola inflácia dokonca -0,1 percenta. S úročením na termínovaných vkladoch do dvoch rokov na úrovni 1,5 percenta a nad dva roky do 2,5 percenta ste mohli zarobiť napriek miernemu poklesu úrokov.

Avšak problémom súčasných termínovaných vkladov je, že v roku 2018 sa krátkodobé vklady úročili pod úrovňou 0,5 percenta a dlhodobé pod 1,5 percenta. Štatistický úrad pritom potvrdil, že miera inflácie meraná indexom spotrebiteľských cien dosiahla v roku 2018 oproti predchádzajúcemu roku v priemere 2,5 percenta.

Znamená to, že majetok na termínovanom vklade sa síce zhodnotil o 1,5 percenta, inflácia však z neho odkrojila 2,5 percenta. Vo výsledku tak sporiteľ dosiahol zápornú hodnotu majetku, čiže prerobil.

V tomto roku sa inflácia odhaduje na úrovni cez dve percentá a dlhodobé termínované vklady sa pohybujú pod 1,3 percenta. Rast úrokových sadzieb je pritom v nedohľadne.

„Úrokové sadzby môžu byť nízke ešte veľmi dlhú dobu, pretože zadlžené sú firmy, štáty aj domácnosti a nikto netúži platiť viac. Každé zvýšenie môže bolieť naše peňaženky,“ hovorí partner spoločnosti Fispro Juraj Piták.

Hoci je stavebné sporenie, podobne ako v minulosti aj dnes, jasným konzervatívnym sporením, nad termínovanými vkladmi má úrokový náskok a prekonáva súčasnú infláciu.

„Medzi konzervatívnymi nástrojmi je stavebné sporenie stále použiteľným produktom. Ideálne je využiť existujúce sporenia, ktoré majú najčastejšie dvojpercentné úročenie, avšak nezriedka sa v praxi stretávam aj so zmluvami s úrokom tri percentá garantovaným na šesť rokov od vzniku zmluvy. To je aj bez štátnej prémie výrazne lepšie úročenie, ako má akýkoľvek termínovaný vklad,“ dodáva Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko.

Koľko zarobíte na stavebnom sporení a na termínovanom vklade?

Aktuálne môžete nájsť na trhu ročný termínovaný vklad s úročením 0,01 až 0,8 percenta. Znamená to, že z tritisíc eur získate po roku výnos 0,24 až 19,44 eura. Asi najvyšší termínovaný vklad na trhu (pri uvedenom vklade) je dnes vo výške 1,3 percenta a je potrebné zaviazať ho na päť rokov. V takom prípade získate pri splatnosti 157,95 eur, čo je ročne v priemere 31,60 eur.

Pri stavebnom sporení, rovnako ako pri termínovanom vklade poznáte úročenie počas celej doby sporenia, preto si viete výnos vypočítať.

„Počas prvých šiestich rokov sa finančné prostriedky úročia nadštandardným úrokom 1,5 percenta, navyše vklady sporiteľa do 2800 eur sú v prvom roku zhodnocované extra bonusom dve percentá, čiže sporiteľ má v prvom roku sporenia svoje vklady úročené až 3,5-percentnou sadzbou,“ hovorí Vladimír Kasander, expert na produktový manažment z Wüstenrot stavebnej sporiteľne.

V prípade, že finančné prostriedky využijete na stavebné účely, môžete počítať aj so štátnou prémiou 2,5 percenta, najviac však do výšky 70 eur za rok.

Znamená to, že spomínaných tritisíc eur na stavebnom sporení zarobí za rok po zdanení 69,66 eur na úrokoch, a ak máte nárok na štátnu prémiu a využijete ju maximálne, pripíšete si v prvom roku sporenia úrok v hodnote 139,66 eur.

Kedy sa môžete dostať k peniazom?

Termínované vklady už názvom naznačujú, že je potrebné dodržať investičný horizont a peniaze skôr nevyberať. V niektorých prípadoch banky umožňujú vybrať peniaze z termínovaného vkladu aj pred skončením viazanosti, obvykle tým však strácate nárok na akékoľvek úročenie počas celej doby. Nezriedka je potrebné počítať aj s poplatkom za predčasný výber.

Pri stavebnom sporení je možné disponovať s časťou alebo celkovou nasporenou sumou kedykoľvek.

„Do dvoch rokov od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nemá stavebný sporiteľ nárok na štátnu prémiu ani po účelovom vydokladovaní nasporených prostriedkov. Po dvoch rokoch od uzatvorenia zmluvy je možné realizovať výber nasporených prostriedkov, kedy má po zdokladovaní účelu stavebný sporiteľ nárok aj na štátnu prémiu. V prípade výberu nasporených prostriedkov do šiestich rokov od uzatvorenia zmluvy je tento úkon spoplatnený vo výške 1 až 1,1 percenta z cieľovej sumy,“ hovorí Kasander.

K peniazom sa teda zo stavebného sporenia dostanete často aj výhodnejšie a rýchlejšie ako v prípade dlhodobých termínovaných vkladov.

Zvážte časový horizont

Pri rozhodovaní sa, či sporiť v stavebnom sporení, alebo na termínovanom vklade, rozhoduje aj časový horizont. Termínovaný vklad môže byť vhodnou investíciou, ak potrebujete peniaze odložiť napríklad na rok a nechcete ich mať doma.

V takom prípade sú v banke aspoň chránené proti krádeži a vždy zarobia o niečo viac ako doma v ponožke. Ak plánujte sporiť dlhodobo, prípadne na bývanie sebe či svojim deťom, je stavebné sporenie vždy lepšou alternatívou.

„Nové stavebné sporenie by som odporučil najmä ľuďom, ktorí chcú konzervatívne sporiť počas kratšieho obdobia šiestich až ôsmich rokov a majú obavy z investovania. V ideálnom prípade by mali sporiť vyššiu sumu - 50, 100 či viac eur mesačne, aby im zisk zo sporenia kompenzoval poplatky. Nahráva tomu aj dnešná situácia na trhoch, kedy krátke investície do dlhopisových fondov v sebe nesú výrazné riziko záporných výnosov,“ radí Búlik, ako investovať do stavebného sporenia.

Výhody stavebného sporenia sa totiž neprejavia len v prvom roku.

„Aj po prvom roku sú vaše financie na stavebnom sporení úročené sadzbou 1,5 percenta, čo je ďaleko viac ako dnes ponúkajú štandardné termínované vklady,“ vysvetľuje Kasander.

Navyše môžete rátať aj so štátnou prémiou 2,5 percenta, najviac do výšky 70 eur za rok. Preto ak plánujete sporiť na byt, rekonštrukciu, dom, prípadne počítate s dlhodobejším časovým horizontom a chcete výhodné úročenie v konzervatívnom produkte, pri stavebnom sporení nešliapnete vedľa.

