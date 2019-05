Kolektívne financovanie projektov čakajú regulácie

Legislatívny rámec pre kolektívne financovanie zvažuje ministerstvo a novú legislatívu už chystá aj Únia.

8. máj 2019 o 14:06 TASR

BRATISLAVA. Nový spôsob financovania súkromných aj verejných projektov crowdfunding čakajú regulácie. Legislatívny rámec pre kolektívne financovanie zvažuje Ministerstvo financií a novú legislatívu už chystá aj Európska únia.

Tá chce okrem iného zjednotiť podmienky pre crowdfundingové platformy vo všetkých členských štátoch, povedal na bratislavskej konferencii Crowdfunding ako nástroj pri správe veci verejného záujmu riaditeľ odboru bankovníctva Ministerstva financií SR Martin Peter.

"Zatiaľ legislatívne u nás nie je upravený crowdfunding, a to ani v investičnej forme a ani vo forme peer-to-peer lendingu. V súčasnosti sa chystá na európskej pôde nariadenie, ktoré by malo upravovať crowdfunding, harmonizovať ho v celej Európe," povedal Peter.

Chystaná legislatíva by podľa neho mala prispieť k rozvoju európskeho crowdfundingu, ale takisto pomôcť slovenským platformám poskytovať svoje služby cezhranične.

"Čo sa týka per to per lendingu, máme otvorenú analýzu možnosti regulácie na Slovensku. Veľmi intenzívne komunikujeme s Národnou bankou Slovenska, či je, alebo nie je treba tento novodobý segment na trhu alebo spôsob financovania regulovať," povedal Peter, ďalší postup ministerstva však nechcel konkretizovať.

Kolektívne financovanie projektov je na Slovensku zatiaľ v začiatkoch a využíva ho najmä tretí sektor.

Úspešným príkladom z nedávnej minulosti je výstavba lesnej sauny v obci Spišský Hrhov, na ktorú sa vyzbierali jednotlivci za necelý týždeň.

Obec s pomocou príspevku v sume približne 9500 eur saunu postavila a bude ju aj prevádzkovať. Podľa projektu by mala byť jej návšteva bezplatná, alebo iba s dobrovoľným vstupným.