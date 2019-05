Majetok nadobudnutý podvodmi sa má dodatočne zdaniť, navrhuje OĽaNO

Fico nehovorí definitívne nie opozičnému návrhu.

7. máj 2019 o 14:50 TASR

BRATISLAVA. Majetok nadobudnutý podvodmi bude dodatočne zdanený a zavedú sa prísne daňové tresty.

Predpokladá to návrh zákona o preukazovaní pôvodu príjmu a majetku, ktorý na májovú schôdzu Národnej rady (NR) SR predkladá opozičné hnutie OĽaNO.

Remišová je za prísne tresty

Podľa predsedníčky jeho poslaneckého klubu Veroniky Remišovej má zaviesť daňové tresty až do výšky stopercentnej hodnoty nepreukázaného majetku.

"Princípom navrhovaného riešenia je cesta dodatočného zdaňovania a uloženia prísnych daňových sankcií tak, aby vo vážnych prípadoch pripadla štátu stopercentná hodnota nepreukázaného majetku," povedala Remišová a poukázala na podobnú koncepciu zavedenú pred niekoľkými rokmi v Českej republike.

Podotkla, že na základe súčasne platného zákona o preukázaní pôvodu majetku, neboli od roku 2011 odsúdené žiadne osoby. Preto sa ho podľa jej slov neoplatí "opravovať" a navrhujú novú koncepciu.

Povinnosť konať v prípade podozrení navrhujú presunúť z orgánov činných v trestnom konaní na správcu dane, ktorý bude podľa jej slov konať na základe podnetov či vlastných zistení, keďže má k dispozícii daňové priznania.

Ako ozrejmila, prípadný podnet musí byť neanonymný, pričom platí ochrana podľa zákona o ochrane oznamovateľov korupcie.

"Keď zistí rozdiel medzi majetkom a príjmami, tak môže automaticky začať konanie voči daňovníkovi," povedala.

Správca dane tak podľa jej slov v zmysle zákona vyzve daňovníka na preukázanie príjmov, ktorý ich buď preukáže, alebo ho vyzvú aj na predloženie súpisu majetku. Ak sa preukáže, že príjmy súhlasia s výškou majetku, konanie bude ukončené.

Zatajené či nezdanené príjmy

"Hlavným cieľom návrhu zákona je zabezpečenie efektívneho odhaľovania zatajených či nezdanených príjmov a na ich základe nadobudnutého majetku a ich následné odobratie ústavne konformným spôsobom," vysvetľujú v dôvodovej správe.

Remišová si myslí, že získať podporu pre tento zákon v radoch opozície nebude problém, pretože im ide o spoločný záujem. V novej vláde chce, aby to bolo pilierom boja proti korupcii.

Čo sa týka vládnej koalície, nevie, či ho podporí. V prípade, že nie, hľadať budú podporu u občanov.

Fico návrh definitívne nezavrhol

Predseda Smeru Robert Fico, ktorý súčasný zákon v minulosti presadil, nehovorí definitívne nie opozičnému návrhu, pokiaľ bude vylepšovať súčasný stav.

"Ak sme videli, že opozícia bola ochotná sa pridať k niektorým vládnym návrhom, spomeňme si na dôchodkový strop, tak pokiaľ by to bol taký zákon, ktorý bude vylepšovať túto pozíciu, nemáme s tým žiadny problém, ale musíme sa na to pozrieť," povedal s tým, že čokoľvek pomôže v tejto oblasti, bude len rád.

Pripomína, že zákon o preukazovaní pôvodu majetku presadil on, ale ústavný súd konštatoval protiústavnosť v súvislosti s retroaktivitou zákona a dôkazným bremenom.

"Ústavný súd oba tieto prvky označil za protiústavné, čím zo zákona urobil bezzubý nástroj," poznamenal Fico. Nazdáva sa, že by bolo dobré zaoberať sa práve otázkou dôkazného bremena.

SaS je podľa predsedu Richarda Sulíka pripravená podporiť návrh, ktorý zefektívni zákon.