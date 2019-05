Žiga: Skúška v Mochovciach potvrdila vysokú mieru bezpečnosti

Elektrárne podľa Žigu očakávajú pripravenosť tretieho bloku na zavezenie paliva v priebehu leta 2019.

6. máj 2019 o 18:08 SITA

BRATISLAVA. Ukončenie horúcej hydroskúšky potvrdilo vysokú mieru bezpečnosti v jadrovej elektrárni v Mochovciach.

Informoval o tom minister hospodárstva Peter Žiga na pondelkovom zasadnutí Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti.

"Výsledky hovoria o vysokej odolnosti stavby a vysokej odolnosti technológií," uviedol minister.

Slovenské elektrárne podľa Žigu očakávajú technologickú pripravenosť tretieho bloku elektrárne na zavezenie paliva v priebehu leta 2019.

Dostavba Mochoviec

"Môžeme konštatovať, že sme zrejme tesne pred dokončením tretieho bloku," povedal Žiga.

Prečítajte si tiež: Rakúsky kancelár chce zabrániť dostavbe Mochoviec. Za každú cenu

Pripomenul, že ak bude akýmkoľvek spôsobom spochybnená bezpečnosť, čo zatiaľ nie je, tak nebude brať zreteľ na ekonomické hľadisko a Slovensko nebude ohrozovať ani seba, ani okolité štáty.



Aj generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček očakáva, že v priebehu leta bude elektráreň pripravená na zavezenie paliva.

"A od tohto momentu môže trvať v najhoršom prípade až osem mesiacov, kedy budeme iba svietiť, ale nebudeme môcť palivo zaviezť, budeme čakať na to, aby bolo naše povolenie právoplatné," uviedol.



"S posunutím zavezenia paliva dochádza aj k skutočnosti, že budeme mať ľudí na stavbe dlhšie," dodal. Preto sa podľa neho navýši aj rozpočet. Projektový tím podľa riaditeľa žiadal o navýšenie rozpočtu vo výške 390 mil. eur, chcú však, aby to bolo 270 mil. eur v prípade tretieho bloku. V prípade štvrtého bloku má ísť taktiež o 270 mil. eur.

Posunutie kritizovali

Na situáciu kriticky reagoval člen výboru a poslanec za stranu SaS Karol Galek. "Dnes sme sa dozvedeli, že sa posúvame až do budúceho roku, do marca 2020 so zavážaním paliva," konštatoval.

Je to podľa neho reálne posunutie oproti harmonogramu takmer o rok. Šokujúce je preňho aj navýšenie rozpočtu. "Na poslednom výbore bolo sľúbené, že k žiadnemu navyšovaniu nedôjde," pripomenul.



V Mochovciach sa v súčasnosti dostavujú dva jadrové bloky. Tretí blok je dokončený na 98,8 % a štvrtý na 84,6 %. Slovenské elektrárne začali s dostavbou Mochoviec oficiálnym otvorením 3. novembra 2008.

Slovenský dominantný výrobca elektrickej energie oficiálne podpísal kontrakty s hlavnými dodávateľmi dostavby Mochoviec začiatkom júna 2009.

Nové jadrové bloky v Mochovciach budú mať po ich dokončení inštalovaný výkon po 471 megawattov, čo pokryje asi 13 % z celkovej spotreby elektriny na Slovensku.