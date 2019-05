Farmári môžu dostať peniaze za sucho ešte pred tohtoročnou žatvou

Najvyšší kontrolný úrad odsúhlasil oprávnenosť schémy.

6. máj 2019 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) uzavrel proces kontroly a odsúhlasil oprávnenosť schémy pomoci farmárom, ktorú navrhlo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV) za výpadok úrody, ktorý spôsobilo enormné sucho v roku 2017.

Rozhodnutím NKÚ sa otvorila cesta k realizácii finančnej pomoci. Nasleduje odsúhlasenie schémy pomoci Bruselom za asistencie MPRV, potom už Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) môže vyplácať peniaze.

Informoval o tom v pondelok štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva Gabriel Csicsai z Mostu-Híd.

Sucho spôsobilo veľké výpadky úrody

V roku 2017 juhozápadná časť Slovenska podľa strany Most-Híd trpela trvalým nedostatkom zrážok počas celého vegetačného obdobia.

Následkom boli miestami väčšie ako 50-percentné výpadky úrody oproti mnohoročným priemerom u poľných plodín, hlavne obilnín, olejnín a krmovín pre živočíšnu výrobu.

Agrárny sektor utrpel podľa vyčíslení agrorezortu straty vo výške viac ako 30 miliónov eur, ktoré reálne chýbajú postihnutým farmárom. Slovensko sa bude musieť v otázke sucha podľa Mostu-Híd začať pozerať čoraz viac aj do budúcnosti.



“Od prvej chvíle, kedy sa objavili nenávratné škody na porastoch a zároveň predpovede hovorili o pretrvávajúcom suchu sme spolu s agrárnou samosprávou upozorňovali na skutočnosť, že mnohým, hlavne malým a stredným farmárom z titulu poklesu príjmov budú hroziť a žiaľ dodnes hrozia existenčné problémy. Preto som rád, že síce s odstupom času, ale predsa sa vypočuli hlasy hospodárov a vláda s rezortom pôdohospodárstva našla spôsob a vôľu pomôcť, podržať ľudí v núdzi," povedal Gabriel Csicsai.

Sucho bude problémom aj v budúcnosti

"Popri pomoci v núdzi urýchlene musíme začať riešiť technologické predpoklady boja so suchom na celom Slovensku, ktoré ako sa zdá, bude pravidelným problémom nášho agrosektoru už v blízkej budúcnosti. Zadržanie nárazovej zrážkovej vody v regióne a jeho následné použitie za účelom zavlažovania je jedinou cestou boja proti spustnutiu dnes ešte úrodnej krajiny," dodal Csicsai.



Hodnotenie situácie súvisiacej so suchom v roku 2017 vykonala sekcia poľnohospodárstva v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou potravinárskou komoru (SPPK) a Agrárnou komorou Slovenska (AKS).

Na zhodnotenie dopadov sucha v roku 2017 boli poľnohospodárske subjekty v celej Slovenskej republike oslovené prostredníctvom SPPK a AKS.

Pre odhad úrod boli použité údaje Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra - Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava a Štatistického úradu SR.

Pre zhodnotenie špecifík roku 2018 a situácie v živočíšnej výrobe boli použité podklady poskytnuté SPPK a AKS.