Smer chce výrazne zdvihnúť príspevok pre pracujúcich rodičov

Príspevok sa má zvýšiť o 150 eur.

6. máj 2019 o 15:05 (aktualizované 6. máj 2019 o 16:31) SITA, TASR

BRATISLAVA. Rodičovský príspevok v súčasnej sume 220,70 eura by sa mal od začiatku budúceho roka pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, zvýšiť o 150 eur.

Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, by mal rodičovský príspevok stúpnuť o 50 eur.

Smer upustil od predĺženia poberania materskej

Na pondelkovej tlačovej besede o tom informoval premiér Peter Pellegrini. Strana Smer sa tak vybrala cestou výraznejšieho zvýšenia rodičovského príspevku a ustúpila od zámeru predĺžiť obdobie poberania materskej dávky.



"Ide o veľmi razantné zvýšenie rodičovského príspevku a malo by zmierniť ten veľký prepad z poberania materskej, ktorá sa dnes rovná zhruba čistému príjmu matky až k tomu terajšiemu niečo cez 200-eurovému rodičovskému príspevku," povedal predseda vlády.

Po zvýšení rodičovského príspevku o 150 eur po skončení poberania materskej dávky rodina podľa neho nezažije až taký veľký prepad vo svojich príjmoch, ako je tomu v súčasnosti.

Matky majú výhrady

S návrhom na opätovné zavádzanie zásluhovosti pri vyplácaní rodičovských príspevkov nesúhlasí Soňa Holíková z Únie materských centier.

Ako ešte koncom marca uviedla pre agentúru SITA, rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka a zavádzať pri tejto dávke zásluhovosť je nesystémové.

"Nech sa radšej narába s materskou dávkou a pri jej priznávaní sa zohľadní aj viac rokov späť," povedala. Ak chce vláda podľa nej zvýšiť zásluhovosť, tak by to mala urobiť len predĺžením obdobia vyplácania materskej dávky.

Rodičovský príspevok by sa však podľa Holíkovej mal zvýšiť o rovnakú sumu pre všetkých rodičov.

Sumu zvýšila Tomanová, Mihál dve úrovne zrušil

Vyššiu sumu rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku, ktorí pred rodičovskou dovolenkou pracovali, prvýkrát zaviedla od začiatku roka 2010 vtedajšia ministerka práce a sociálnych vecí Viera Tomanová.

Jej nástupca Jozef Mihál však od začiatku roka 2011 dve úrovne rodičovského príspevku zrušil. Namiesto 256-eurového rodičovského príspevku pre nepracujúcich rodičov detí do dvoch rokov veku a 164,22-eurového príspevku pre ostatných rodičov zaviedol jednotnú sumu príspevku vo výške 190,1 eura s tým, že umožnil poberateľom rodičovského príspevku pracovať.



Rodičovský príspevok sa od 1. januára tohto roka zvýšil o šesť eur na 220,70 eura mesačne. Rodičia môžu rodičovský príspevok dostávať do troch rokov veku dieťaťa, pri dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave dieťaťa do jeho šiestich rokov.

Suma materskej dávky od začiatku roka 2017 stúpla zo 70 na 75 percent z hrubej mzdy zamestnankyne, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Táto dávka, ktorú v súčasnosti vypláca Sociálna poisťovňa spravidla 34 týždňov, tak pri tohtoročnom hrubom zárobku do 1 908 eur dosahuje úroveň čistej mzdy, ktorú mala osoba pred odchodom na materskú dovolenku.

Pellegrini avizoval aj ďalšie opatrenia

Smer okrem toho presadzuje zavedenie príspevku na nákup školských pomôcok pre prvákov na základných školách. Tento návrh už je predložený v parlamente.

"Platí aj to, že sa budú zvyšovať nezdaniteľné položky pre ľudí, ktorí dostávajú príspevok na zamestnanie od svojho zamestnávateľa. V súčasnosti je to 60 eur, chceme ho zvýšiť na 100 eur," priblížil Pellegrini.

Podľa jeho slov totiž mnohé fabriky musia svojim zamestnancom prispievať na bývanie, a ak je to viac ako 60 eur, tak paradoxne musia z toho zamestnanci platiť dane.

"Mali by sme po dohode s koaličnými partnermi zvýšiť aj superodpočet na vedu a výskum na 150 percent budúci rok a 200 percent rok nasledujúci," doplnil premiér.

V parlamente je aj návrh na odpustenie poplatkov pri vybavovaní si nových dokladov po uzatvorení manželstva. "Chceme hovoriť o extra dňoch v rámci ošetrenia člena rodiny počas materskej alebo nároku na desaťdňovú otcovskú dovolenku," načrtol ďalšie opatrenia Pellegrini.

Opatrenia predložia na júnovú schôdzu

Všetky opatrenia v rámci sociálneho balíka by mali po dohode koaličných partnerov byť predložené na júnovú schôdzu parlamentu a definitívne schválené v septembri 2019.

"Sme pri rozumnom kompromise, výsledná suma by mohla byť ešte veľmi dobre zvládnuteľná pri príprave rozpočtu tak, aby sme neprekročili sankčné pásma dlhu, resp. aby sme naďalej udržali veľmi vybalansované a zdravé verejné financie," uviedol premiér v súvislosti s výškou potrebných zdrojov na opatrenia.

Upozornil tiež na to, že Slovensko je viazané programovým vyhlásením vlády. "Mali by to byť opatrenia v sume takej, ktorá bude garantovať, že budeme môcť hrdo a spokojne aj pred európskymi kolegami hovoriť, že zdravé verejné financie sú pre Slovensko prioritou, a že Slovensko si plní záväzky," dodal premiér.