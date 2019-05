V utorok si rozdelia domácnosti dotácie na tepelné čerpadlá

O peniaze sa môžu uchádzať mimobratislavské domácnosti.

6. máj 2019 o 14:55 SITA

BRATISLAVA. Domácnosti znova môžu získať dotáciu na kúpu a inštaláciu malého obnoviteľného zdroja energií (OZE).

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) vyhlási v utorok siedme kolo projektu Zelená domácnostiam II určené pre mimobratislavské domácnosti, ktoré majú záujem o tepelné čerpadlo.

Ako uviedol pre agentúru SITA manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič, domácnosti by mali byť na prideľovanie poukážok pripravené po všetkých stránkach. Ostatné kolo určené pre tepelné čerpadlá totiž trvalo necelé štyri minúty.



Energetická agentúra plánuje v nadchádzajúcom kole rozdeliť domácnostiam celkovo 800 tisíc eur. Jedna domácnosť bude môcť získať na kúpu a inštaláciu tepelného čerpadla maximálne 3 400 eur.

Prečítajte si tiež: Dotácie na zelenú domácnosť nestíha každý, chystá sa zmena

Siedme kolo bude vyhlásené v utorok 7. mája o 15. hodine. Trvať bude buď do vyčerpania vyčlenených prostriedkov, najviac 24 hodín. Predpokladá sa, že poukážky získa necelých 300 žiadateľov. Po získaní poukážky budú môcť domácnosti požiadať o ich preplatenie do 7. augusta tohto roku.



Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 megawattov.