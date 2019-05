Negarantované fondy druhého piliera zarobili vyše trinásť percent

V negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaná iba štvrtina úspor.

6. máj 2019 o 14:03 TASR

BRATISLAVA. Priemer zhodnotenia garantovaných dôchodkových fondov, v ktorých je uložených 74,8 percenta majetku sporiteľov v druhom pilieri, dosiahol 1,26 percenta.

V negarantovaných dôchodkových fondoch je alokovaných iba 25,2 percenta úspor, avšak tieto fondy za prvé štyri mesiace tohto roku zarobili v priemere 13,32 percenta.

Majetok v druhom pilieri

Objem majetku v druhom pilieri dosiahol ku koncu apríla 2019 hodnotu 8,636 miliardy eur. Januárový ústup centrálnych bánk od plánov na zvyšovanie sadzieb podporil v raste dlhopisové, ale najmä akciové trhy.

"Prvé mesiace roka 2019 sú ďalším obdobím, ktoré dokazuje potenciál výkonnosti negarantovaných fondov, ktorý je z dlhodobého hľadiska, aj keď pri vyššej kolísavosti, nepomerne väčší ako pri garantovaných fondoch. Sporiteľ, ktorý má viac ako desať rokov pred odchodom do dôchodku, by tento dôvod nemal opomínať a minimálne časť úspor v druhom pilieri by mal presunúť do negarantovaného fondu," odporúča Marián Kopecký, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (DSS).

Ako ďalej povedal, počas celej existencie druhého piliera k začiatku tohto roka je priemerné ročné zhodnotenie v garantovaných fondoch na úrovni 2,03 % p. a., t. j. +0,24 percenta nad infláciou a v negarantovaných fondoch na úrovni 4,25 % p. a., t. j. +2,46 percenta nad infláciou.

Zvýšenie sadzby príspevkov

Rok 2019 priniesol pre slovenský dôchodkový systém zvýšenie sadzby príspevkov do druhého piliera zo 4,5 na 4,75 percenta, ako aj dlhoočakávanú ústavnú garanciu druhého piliera.

Primerané hmotné zabezpečenie v starobe, podľa Ústavy SR, sa vykonáva prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia. Štát podporuje dobrovoľné sporenie na dôchodok.

"Ako správcovia úspor budúcich dôchodcov to vnímame tak, že štát v demograficky pohnutých časoch takto formálne deklaruje svoj záväzok podporovať druhý pilier a sporenie si na dôchodok ako nevyhnutnú súčasť zabezpečenia sa ľudí v starobe. Tejto skutočnosti zodpovedá aj fakt, že záujem mladých ľudí o sporenie na dôchodok neustále narastá aj v roku 2019," uzatvára Kopecký.