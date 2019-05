Aj investície do diamantov môžu podľa analytikov priniesť zaujímavý výnos

Pre bežného investora sú vhodnejšie cenné papiere, upozorňuje Búlik.

6. máj 2019 o 13:55 SITA

BRATISLAVA. Ceny diamantov v posledných rokoch zaznamenali pokles, no investície do nich môžu podľa analytikov priniesť stále zaujímavý výnos.

Avšak ako upozornil analytik Saxo Bank Tomáš Daňhel, ide o veľmi špecifický trh, kde nemusia platiť všeobecné zákonitosti. "Producenti by určite tlak na zvýšenie cien uvítali, avšak trh môže celú situáciu vyhodnotiť odlišne," povedal pre agentúru SITA Daňhel.

Podľa finančného analytika OVB Allfinanz Slovensko Mariána Búlika by ale investícia do diamantov nemala tvoriť veľkú časť portfólia, pre bežného investora sú vhodnejšie tradičnejšie investície.

Vyťažilo sa menej

Objem ťažby diamantov vlani bol nižší ako rok predtým. Svetová produkcia neopracovaných diamantov vlani podľa údajov zo Statista.com predstavovala 147 miliónov karátov, pričom v roku 2017 to bolo až 151 miliónov karátov v celkovej hodnote viac ako 14,1 miliardy dolárov.

"O štyri milióny nižšia produkcia bude pravdepodobne tlačiť cenu diamantov v najbližšom období smerom nahor," skonštatovala analytička xPartners Olívia Lacenová.



Pri pohľade na vývoj historických cien je ale možné podľa Lacenovej vidieť, že investícia do diamantov prináša počas rokov zaujímavý výnos. To si myslí myslí aj Daňhel.

Kým v roku 1960 sa cena za karát pohybovala na úrovni 2 700 dolárov, v roku 2000 to bolo vyše 15 tisíc dolárov a v roku 2016 vzrástla na 31 tisíc dolárov, čo predstavuje nárast o 106 percent počas 16 rokov.

V prvej polovici roka 2018 sa pohyboval rast cien na úrovni päť až šesť percent, no v druhej bol podľa Lacenovej ovplyvnený nadmernou ponukou malých diamantov a slabým spotrebiteľským výkonom na čínskom a indickom trhu.

Predaj diamantov je komplikovaný

V dôsledku nižšej ťažby sa podľa Búlika pravdepodobne mierne zvýši tlak na ceny diamantov.

Problémom investícií do diamantov je však podľa neho ich komplikovaný predaj. "Na rozdiel od iných komodít pri diamantoch neexistuje jednoduchý systém nákupu a predaja. Najviac to platí o diamantoch osadených v šperkoch, pri ktorých má bežný človek zásadný problém odpredať ich za zodpovedajúcu cenu," povedal pre agentúru SITA Búlik.



Investícia do diamantov by nemala podľa Búlika tvoriť viac ako päť percent portfólia malého investora.

"Pre bežného investora sú jednoznačne vhodnejšie investície napríklad do cenných papierov. A to hneď z dvoch dôvodov. Akcie aj dlhopisy majú dlhodobo rastúci trend a za druhé prinášajú priebežný zisk. Akcie vo forme dividend a dlhopisy vo forme kupónu, čiže úroku. Naopak diamanty neprinášajú žiadny priebežný zisk a na trend ich cien sa nie je možné tak jednoducho spoľahnúť," poznamenal Búlik.

Skôr uchovávateľ hodnôt

Diamanty môžu hrať skôr rolu dlhodobého uchovávateľa hodnôt ako investície s jasným výnosom. Ak už niekto uvažuje o investícii do diamantov, musí si byť vedomý aj nákladov spojených s držbou diamantov.

"Hovorím napríklad o bezpečnostnej schránke v banke, keďže uloženie doma by bolo vysoko riskantné. Na trhu sa predávajú aj malé investičné diamanty, ich hodnota však rastie pomalšie ako v prípade väčších kameňov," pokračoval Búlik.

Pri investícii si treba dať podľa neho aj veľký pozor na certifikát pravosti.