Odklad eKasy? Bolo by to zlyhanie a chýbali by milióny

Odklad eKasy by ukázal manažérske zlyhanie, do rozpočtu má zavedenie systému priniesť 90 miliónov.

7. máj 2019 o 11:18 Martina Raábová

Nábeh veľkých reťazcov na eKasu sa očakáva začiatkom júna.(Zdroj: Archív SME/Gabriel Kuchta)