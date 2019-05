Kedy sa prejaví vplyv sponzoringu na nákupné rozhodovanie zákazníkov?

Fotografiu s úspešným športovcom by chcel každý. Aj známe firmy.

4. máj 2019 o 23:08 Štefánia Kačalková

Keď sa Petra Vlhová tešila z kompletnej zbierky medailí z majstrovstiev sveta v alpskom lyžovaní, logo jej hlavného partnera, poisťovne Uniqa bolo neprehliadnuteľné. Poisťovňa v minulosti spolupracovala aj s Veronikou Velez Zuzulovou. „Lyžovanie máme v DNA,“ vysvetľuje riaditeľka pre marketing a PR Silvia Vlasková.

„Sponzorovali sme olympijských víťazov Stefana Eberhartera aj Benjamina Reicha. Uniqa bola hlavným partnerom aj Marlies Schildovej. Dodáva, že partnerstvo nie je len o tom byť pri športovcovi, keď je na vrchole. „S Veronikou sme zažili aj časy, keď sa zranila a nepretekala aj celú sezónu.“

Stiahli vianočnú reklamu

Osobitý prístup zvolila Slovenská sporiteľňa. Pred Vianocami 2017 stiahla tradičné spoty a nahradila ich videom, kde vyjadrila podporu olympijskému víťazovi v chôdzi Matejovi Tóthovi. Musel vtedy vysvetľovať, že zmeny v jeho biologickom pase nie sú dôsledkom dopingu.

Hovorkyňa Marta Cesnaková potvrdzuje, že netušili, ako sa obvinenie skončí. „Chceli sme tým jasne povedať, že bez ohľadu na to, ako to dopadne, je správne Matejovi veriť. Chceli sme symbolicky využiť predvianočné obdobie ako začiatok práce na tom, že si na Slovensku začneme viac veriť.“

Hoci to znie nezištne, pravda je, že originálny prístup v záplave vianočného gýča vynikol. „Ak by aj komisia rozhodla v Matejov neprospech, na našej komunikácii by sa nič nezmenilo. Pretože Matej by bojoval ďalej a my by sme mu naďalej verili,“ dodáva M. Cesnaková.

Viditeľnosť loga

Štandardne platí, že za sponzoringom je úsilie byť videný a firmy využívajú nástroje na meranie efektivity takého partnerstva. Jeho prínos sa dá vyčísliť peniazmi.

Zjednodušene povedané, špecializovaný softvér počíta, ako dlho sa logo zobrazilo počas priameho prenosu či následného spravodajstva, akú časť obrazovky zaberalo a tento priestor sa prepočíta cenou za platenú reklamu v danom médiu. O niečo ťažšie sa vyhodnocuje pozitívna emócia spojená so zobrazením.