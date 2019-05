Výrobca eKás: Podnikateľom radíme, nech nečakajú dlhšie než do 15. mája

Finančná správa 1. júla zruší starým offline pokladniciam registráciu, podnikatelia na nich odvtedy nesmú blokovať. Obchodníci majú dovtedy čas, aby starú pokladnicu aktualizovali na eKasu, alebo si kúpili úplne novú.

Výrobca eKás odhaduje, že termín sa dá stihnúť, ak podnikatelia nebudú otáľať s výberom novej pokladnice a čo najskôr požiadajú finančnú správu o pridelenie takzvaných autentifikačných a identifikačných údajov, ktoré slúžia na registráciu pokladnice v systéme eKasa.

„Všetkým odporúčam, nech o ne požiadajú čo najskôr. Môžu o ne požiadať kedykoľvek bez ohľadu na to, či už majú dohodnutý upgrade staršej pokladnice, alebo vybranú novú pokladnicu,“ vysvetľuje v rozhovore pre SME majiteľ a konateľ spoločnosti A3 Soft JOZEF ŠKORVÁNEK.

Jeho firma pod obchodným názvom FiskalPRO predáva eKasa pokladnice, celé pokladničné systémy alebo len tlačiarne pokladničných dokladov, ktoré sú certifikované pre eKasu. Ako jediný na trhu ponúkajú riešenie, ktoré kombinuje tlačidlovú pokladnicu, fiškálnu tlačiareň a platobný terminál v jedinom zariadení.

„Myslím si, že eKasa zúži priestor na podvody až do takej miery, že podvody sa budú diať iba vo forme nevydávanie bločkov,“ vraví.

Je zavedenie eKasy najväčšia zmena od zavedenia registračných pokladníc v roku 1995?

„Áno, táto reforma je komplexná, preto ide o najrozsiahlejšiu zmenu v histórii. Doteraz sa menil softvér alebo hardvér, napríklad prechod na menu euro, zavedenie fiškálnej pamäte alebo elektronického žurnálu. Teraz sa mení hardvér aj softvér naraz, podnikatelia si navyše musia zadovážiť stabilné internetové pripojenie pre pokladnice.“

Aj čestní podnikatelia majú k zavedeniu eKás kritický postoj, pretože ich to bude stáť najmenej 100 až 150 eur na upgrade, teda prerobenie starej offline pokladnice na eKasu. Aké výhody im to prinesie?

„Zjednoduší sa im administratíva - nebudú povinní viesť knihu pokladnice. Ďalšou výhodou je, že nemusia mať zmluvu so servisnou organizáciou.

Úplne sa zjednoduší proces registrácie pokladnice – už netreba osobne chodiť na daňový úrad, eKasu je možné registrovať cez web a to ešte predtým, než má podnikateľ vybratý konkrétny model pokladnice.

Doteraz musel mať podnikateľ kúpenú pokladnicu, k nej certifikát, knihu pokladnice, zvolenú servisnú organizáciu a až s tým mohol ísť na daňový úrad, aby mu pridelil daňový kód pokladnice (DKP). Toto úplne odpadá.

Nemusí robiť zúčtovanie tržieb, lebo všetko je online a finančná správa ich vidí priebežne.“

Prečo sa viac tieto výhody nezdôrazňujú?

„Určite ide o zjednodušenie života podnikateľom, ale treba to vnímať triezvo. Denná uzávierka síce nebude povinná, ale väčšina podnikateľov si ju aj tak bude vyhotovovať. V bežnej maloobchodnej prevádzke totiž musí obchodník vedieť, akú má ku koncu dňa tržbu a či mu sedí s obsahom peňažnej zásuvky.“

Ako sa zmení servis pokladnice?

„Úplne odpadnú servisné prehliadky a podnikatelia sa nebudú musieť dohadovať so servisnými organizáciami. Predpokladám však, že podnikatelia si aj tak servisné zmluvy ponechajú. Zákon totiž presúva zodpovednosť za fungovanie pokladnice na podnikateľov.

Servisná organizácia podľa súčasne účinného zákona musí garantovať opravu zariadenia do 48 hodín. Táto zodpovednosť sa zruší, ale nepriamo sa prenesie na podnikateľov – musia sa postarať o to, aby najneskôr do 48 hodín od zaúčtovania pokladničného dokladu boli dáta odoslané na server finančnej správy.

Predpokladám, že väčšina podnikateľov bude chcieť naďalej garanciu, že dodávateľ ju opraví najneskôr do 48 hodín.“

Online pokladnice sú povinné od 1. apríla a prechodné obdobie pre klasické elektronické registračné pokladnice je do 30. júna. Čo to znamená pre začínajúceho podnikateľa, ktorý teraz otvára svoju prvú prevádzku?

„Musí si vybaviť virtuálnu registračnú pokladnicu alebo eKasu, od 1. apríla už nemá možnosť registrovať si starú offline pokladnicu.“

Čo v prípade, že už mám jednu kaviareň, ale idem do 1. júla otvárať ďalšiu?