IT sektor na Slovensku brzdí nedostatok kvalitných ľudí, myslí si šéf SAP

Možnosťou je aj dovoz pracovnej sily zo zahraničia, napríklad z Bulharska a Rumunska.

3. máj 2019 o 10:58 TASR

BRATISLAVA. Slovensko v niektorých parametroch v oblasti digitalizácie predstihuje priemer krajín OECD. Jednou z bariér rýchlejšieho rozvoja IT sektora je však nedostatok pracovných síl.

Slováci sú v IT oblasti veľmi šikovní, no pre potreby trhu ich nie je dosť. V diskusnej relácií na Tablet.TV to vyhlásil generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.

"Jednoznačne pociťujeme v sektore nedostatok pracovných síl. Veľa firiem alebo aj start-upov sa sústreďuje na zahraničie a tam potom pôsobia slovenskí odborníci. Máme permanentne otvorených viacero pozícií, kde hľadáme ľudí a veľakrát je problém tieto pozície obsadiť. Keby bol dostatok pracovných síl, Slovensko by mohlo mať v oblasti IT viac vývojových centier renomovaných zahraničných firiem," uviedol Ferenec, podľa ktorého je pre IT sektor na Slovensku alternatívou aj dovoz pracovných síl zo zahraničia.

"Napríklad v Bulharsku a v Rumunsku majú veľmi kvalitný ľudský potenciál. Cena ich práce je nižšia ako u nás a kvantita je nateraz dostatočná," zdôraznil Ferenec.

To, že Slovensko sa musí spoľahnúť na dovoz pracovných síl pre informačné technológie zo zahraničia, je paradoxom, pretože práve kvalitní ľudia sú silnou stránkou IT u nás.

"Slováci sú v oblasti IT veľmi šikovní. Slováci sa neboja riskovať. Vidno to aj v rastúcom počte počet start-upov, z ktorých je veľa úspešných," dodal Ferenec.